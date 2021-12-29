HPV aşısı nedir

HPV aşısı; cinsel yolla bulaşan HPV (insan papilloma) virüsüne karşı etkili bir korunma yöntemidir. HPV virüsünden korunmak için aşı yaptırılması hayati önem taşımaktadır.

Oldukça yaygın olan HPV virüsü; genital siğillere ve rahim ağzı (serviks) kanserine neden olmaktadır.

Kız ve erkek çocuklarına herhangi bir cinsel temasta bulunmadan önce, HPV aşısı yaptırılması önerilir.

HPV AŞISI NEDİR

HPV aşısı; cinsel yollarla bulaşan bir enfeksiyon olan insan papilloma virüsüne yani HPV'ye karşı uzun yıllardır uygulanan bir korunma metodudur.

HPV aşısının 11 ile 12 yaşlarındaki erkek ve kız çocuklarına yapılması tavsiye edilir. Ancak 9 yaşından 45 yaşına kadar herkesin aşı olabileceği belirtilmiştir.

Hamile kadınlar, hastalar ve aşının içerisindeki maddeye alerji olanlar, aşı yaptırmamalıdır.

HPV AŞISININ ÇEŞİTLERİ

2'li Aşı: HPV Tip-16 ve 18'e karşı geliştirilmiştir. Rahim ağzı kanserine karşı etkilidir. Genital siğillerden korumaz.

4'lü Aşı: HPV Tip-6, 11, 16 ve 18'e karşı geliştirilmiştir. Hem rahim ağzı kanseri hem de genital siğillere karşı etkilidir.

9'lu Aşı: HPV Tip-6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58'e karşı geliştirilmiştir. Rahim ağzı kanseri yapan yüksek riskli tüm gruba ve genital siğillere karşı etkilidir.

HPV AŞISININ YAN ETKİLERİ

Mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve bayılma aşı yapılan kolda şişlik gibi yan etkileri olabilir. Ancak bu etkiler kişiden kişiye göre değişir.

HPV AŞISININ DOZLARI

9 ile 14 yaş arası: Bu yaşlar arasındaki kişiler adına 2 doz aşı tavsiye edilir. İkinci doz, birinci dozdan 6 ay sonra yapılır.