Seyis nedir

Yardımcı, danışman anlamına gelen seyis; at bakıcısı olarak adlandırılır. Atları beslemek ve yarışlara hazırlamak, seyislerin görevleri arasındadır.

Osmanlı zamanlarından bu yana hayatımızda olan seyisler, atların her türlü bakımıyla ilgilenir.

Bakımcı ve yardımcı anlamına gelen seyis, belli bir zaman sonra sadece "at bakıcısı" olarak kullanılmaya başlandı.

SEYİS NEDİR

Seyis; atların beslenmesinde, temizlenmesinde, günlük sağlık kontrollerinin yapılmasında görevli kişilere denir. Belirli bir ücret karşılığında çalışırlar.

Atların bakımı dışında ahırın temizlenmesiyle ilgilenirler ve at çiftliklerinde kullanılan malzemeleri temin etmek yine seyislerin görevleri arasında yer alır.

SEYİS OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Seyis olmak için; Hipodrom Müdürlüğünce açılan eğitim kurslarına katılmak ve başarı ile kursu tamamlamak yeterlidir. İlkokul mezunu olan herkes bu kurslara katılabilir.

Erkeklerin askerliğini tamamlamış olması gerekir. Ayrıca kursa katılanların 30 yaşı ve 70 kiloyu aşmamasına önem verilmektedir.