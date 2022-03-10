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İmplant nedir

İmplant nedir

İmplant; eksik dişlerin işlevini tekrar yerine getirmesini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. İmplant yapılan dişin ömrü 30 yıla kadar sürmektedir.