- Haberler
- İpucu Haberleri
- İmplant nedir
İmplant nedir
İmplant; eksik dişlerin işlevini tekrar yerine getirmesini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. İmplant yapılan dişin ömrü 30 yıla kadar sürmektedir.
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 11:51
Dişlerin güzel görünmesi herkesin önemsediği konuların başında geliyor.
Sağlıklı dişler güzel gülüşler anlamına gelirken, implant ise kaybedilen diş estetiğini kazandırıyor.
Diş implantı doğru yapıldığı ve korunduğu taktirde 30 yıldan daha uzun ömürlü olabilir.
İMPLANT NEDİR
İmplant; eksik dişlerin işlevini tekrar yerine getirmesini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Sağlam ve güvenilir bir uygulamadır.
Yerleştirilen implantlar, titanyum malzemesinden yapılmaktadır. Bu dişlerin çürümesi mümkün değildir. Her yaş grubuna uygulanabilir.
İMPLANT KAYBININ BELİRTİLERİ
- Diş etinde kızarıklık,
- Şişlik,
- Kanama,
- Kaşıntı,
- Kemik kaybı.