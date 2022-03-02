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    Rota virüsü nedir

    Çocuklarda görülen rota virüsü, en önemli belirtisi ishal ile ortaya çıkıyor. Bağırsak enfeksiyonuna neden olan virüs, 3-5 yaşlarındaki çocuklarda görülebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 17:53
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    Rota virüsü nedir

    Bulaşıcılık oranı oldukça yüksek olan rota virüsü, bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden oluyor.

    Dünya genelinde görülen sıklıkla görülen bu virüs, bebeklerde ve çocuklarda ishal başlangıcının ilk nedenidir.

    Her çocuğa 3-5 yaşına kadar bulaşabilen rota virüsü 2003 yılında 5 yaşın altındaki çocuklarda küresel çapta 11 milyon rota enfeksiyonu vakası bildirilmiştir.

    Vakaların 24 milyonu ayakta tedavi edilirken, 2-3 milyon vakanın hastaneye yatışı gerçekleştirilmiştir.

    ÖLÜMLE SONUÇLANAN VAKALAR

    Yapılan araştırmalara göre ise rota virüsü dünya genelinde 5 yaşın altındaki çocuklardai yıllık 214 binden fazla ölüme neden olmuştur.

    VİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI

    Viral hastalıklarda ortak bilinen önlemlerden biri olan elleri yıkamak kritik bir öneme sahip. Hijyen kurallarıyla bu virüsten korunabilirken, rota virüsünün aşısını yaptırmak en önemli önlemlerden biri.


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