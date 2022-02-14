Euro
15.38
0.30%
Dolar
13.59
0.63%
Altın
813.02
0.60%
Borsa
2020
-1.49%
Bitcoin
581.827
0.42%
BTXN Coin
37.50
0.99%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Kırık kalp sendromu nedir

    Psikolojik çöküşlerin ardından kendini gösteren kırık kalp sendromu, kalp krizi ile neredeyse aynı belirtileri taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırık kalp sendromu nedir

    Sevilen birini kaybetme, terk edilme veya ayrılık gibi ciddi stres oluşturan durumlarda ortaya çıkan bir kalp hastalığıdır.

    Nedeni kesin olarak açıklanamasa da, kırık kalp sendromu kalbin çalışma düzenine geçici de olsa karar verdiği biliniyor.

    Bu durumun kalbe ne şekilde zarar verdiği tam olarak bilinmese de, adrenalin hormununu yükselten stres, üzüntü kötü haber ve heyecan gibi durumlarda kırık  kalp sendromu meydana geliyor.

    Bu gibi durumlar dışında sendromu ortaya çıkaran durumlar:

    • Ani ölüm haberi
    • Hastalık tanısı
    • Aldatılma veya terk edilme
    • İşin kaybedilmesi
    • Beklenmeyen sürprizler
    • Şiddetli bir tartışmanın içinde kalmak
    • Astım krizi
    • Hırsızlık olayları
    • Ciddi ameliyatlar
    • Kaza ve travmalar
    • İleri yaş
    • Epileosi hastalığı

    BELİRTİLERİ NELER

    Kalp kriziyle hemen hemen aynı belirlileri gösteren kırık kalp sendromuna, gerekli tetkiklerin incelenmesiyle tanı koyulabilir.

    Bu sendromun en önemli iki belirtisi ise göğüste hafif şiddetli ve uzun süreli ağrı, çok kızlı ve düzensiz kalp atışı, kişinin yoğun üzüntü duyduğu bir olayın ardından yaşadığı nefes darlığı.

    Bunların dışındaki belirtiler ise şu şekilde:

    • Sol kolda ve alt bölgesinde ağrı
    • Terleme
    • Huzursuzluk
    • Vücut hareketlerini kontrol edememe
    • Baş ağrısı
    • Kalpte sıkışıklık hissi
    • Yorgunluk
    • Yalnız kalma korkusu
    • Konsantrasyon zorluğu

    Kırık kalp sendromu nedir #1

    Kırık kalp sendromu nedir #2

    Kırık kalp sendromu nedir #3


    İlginizi Çekebilir

    Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açık ilişkiyi anlattı
    Gündem

    Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açık ilişkiyi anlattı

    Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları
    Ekonomi

    Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları

    Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi
    Magazin

    Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi

    Görüş Bildir