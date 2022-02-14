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- Kırık kalp sendromu nedir
Kırık kalp sendromu nedir
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 17:31
Sevilen birini kaybetme, terk edilme veya ayrılık gibi ciddi stres oluşturan durumlarda ortaya çıkan bir kalp hastalığıdır.
Nedeni kesin olarak açıklanamasa da, kırık kalp sendromu kalbin çalışma düzenine geçici de olsa karar verdiği biliniyor.
Bu durumun kalbe ne şekilde zarar verdiği tam olarak bilinmese de, adrenalin hormununu yükselten stres, üzüntü kötü haber ve heyecan gibi durumlarda kırık kalp sendromu meydana geliyor.
Bu gibi durumlar dışında sendromu ortaya çıkaran durumlar:
- Ani ölüm haberi
- Hastalık tanısı
- Aldatılma veya terk edilme
- İşin kaybedilmesi
- Beklenmeyen sürprizler
- Şiddetli bir tartışmanın içinde kalmak
- Astım krizi
- Hırsızlık olayları
- Ciddi ameliyatlar
- Kaza ve travmalar
- İleri yaş
- Epileosi hastalığı
BELİRTİLERİ NELER
Kalp kriziyle hemen hemen aynı belirlileri gösteren kırık kalp sendromuna, gerekli tetkiklerin incelenmesiyle tanı koyulabilir.
Bu sendromun en önemli iki belirtisi ise göğüste hafif şiddetli ve uzun süreli ağrı, çok kızlı ve düzensiz kalp atışı, kişinin yoğun üzüntü duyduğu bir olayın ardından yaşadığı nefes darlığı.
Bunların dışındaki belirtiler ise şu şekilde:
- Sol kolda ve alt bölgesinde ağrı
- Terleme
- Huzursuzluk
- Vücut hareketlerini kontrol edememe
- Baş ağrısı
- Kalpte sıkışıklık hissi
- Yorgunluk
- Yalnız kalma korkusu
- Konsantrasyon zorluğu