Kırık kalp sendromu nedir

Psikolojik çöküşlerin ardından kendini gösteren kırık kalp sendromu, kalp krizi ile neredeyse aynı belirtileri taşıyor.

Sevilen birini kaybetme, terk edilme veya ayrılık gibi ciddi stres oluşturan durumlarda ortaya çıkan bir kalp hastalığıdır.

Nedeni kesin olarak açıklanamasa da, kırık kalp sendromu kalbin çalışma düzenine geçici de olsa karar verdiği biliniyor.

Bu durumun kalbe ne şekilde zarar verdiği tam olarak bilinmese de, adrenalin hormununu yükselten stres, üzüntü kötü haber ve heyecan gibi durumlarda kırık kalp sendromu meydana geliyor.

Bu gibi durumlar dışında sendromu ortaya çıkaran durumlar:

Ani ölüm haberi

Hastalık tanısı

Aldatılma veya terk edilme

İşin kaybedilmesi

Beklenmeyen sürprizler

Şiddetli bir tartışmanın içinde kalmak

Astım krizi

Hırsızlık olayları

Ciddi ameliyatlar

Kaza ve travmalar

İleri yaş

Epileosi hastalığı

BELİRTİLERİ NELER

Kalp kriziyle hemen hemen aynı belirlileri gösteren kırık kalp sendromuna, gerekli tetkiklerin incelenmesiyle tanı koyulabilir.

Bu sendromun en önemli iki belirtisi ise göğüste hafif şiddetli ve uzun süreli ağrı, çok kızlı ve düzensiz kalp atışı, kişinin yoğun üzüntü duyduğu bir olayın ardından yaşadığı nefes darlığı.

Bunların dışındaki belirtiler ise şu şekilde: