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    Keloid nedir

    Keloid, bozuk yaranın iyileşmesi durumunda oluşan izlerdir. Yara kapanıp iyileştikten sonra, deride kabarık çıkıntılar oluşur.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 18:02
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    Keloid nedir

    Aşırı hücre üretimi sonucunda anormal yara iyileşmesi durumuna keloid denir.

    Keloid pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı bir oluşumdur.

    KELOİD (YARA İZİ)

    Göğüs, omuz, sırt, çene, kulaklar ve alt bacaklar keloidin vücutta en sık görüldüğü bölgelerdir.

    Keloid, tedavi edilmediğinde hastalarda duygusal ve fiziksel problemlere neden olan anormal yara izleridir.

    Keloid deri tipi koyu olanlarda daha fazla görülür. Esmer ciltli ırklarda ve zencilerde daha yaygındır.

    Hormonların fazla çalıştığı ergenlik dönemi, hamilelik ve hormon hastalıklarında daha fazla ortaya çıkmaya eğilimlidir.

    Keloid nedir #1

    KELOİD TEDAVİSİ

    Keloid tedavisinde, son zamanlarda radyoterapi tercih edilmemektedir .

    Çok gerekmedikçe keloidin cerrahi olarak çıkarılması tavsiye edilmez. Çünkü keloid, cerrahi tedavi sonrası % 45-100 oranında tekrar eder.

    • Masaj, basınç uygulama tedavisi
    • Kortizonlu, retinoid, silikon ve imuquimod içeren kremler
    • Kryoterapi (Soğuk sprey)
    • Lazer tedavisi
    • Ilaç enjeksiyonları (Kortikosteroid, 5-FU, Bleomisin)

    Keloid nedir #2

    Keloid nedir #3


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