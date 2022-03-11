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Miyom nedir
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 18:53
Kadınların rutin muayenelerini aksatmaması gerekiyor. Çünkü son yıllarda kadın hastalıklarında artış yaşanmaya başladı.
Bu hastalıklardan birisi olan miyom, yerleşim alanına göre tehlike oluşturabilir. Bu nedenle rutin muayeneler dışında da sağlığımıza katkı sağlayacak besinleri tüketmeliyiz.
MİYOM NEDİR
Ur veya kitle olarak adlandırılır. Rahime yerleşir. 35 yaş üstünde 4 kadından birinde görülür. Genellikle iyi huyludur.
Yerleştikleri yere göre isimlendirilir. Zararsız olup olmadıkları, yine yerleşim yerlerine göre belirlenir. Rahim içinde, rahim duvarında ve rahim dışında yerleşim gösterirler. Genetik faktörler miyom gelişimini etkiler. Obez ve doğum yapmayan hastalarda daha fazla görülebilir. Bazen ise gebeliği riskli hale getirebilir.
BELİRTİLERİ
- Daha çok dolgunluk hissi
- Karın ağrısı
- Sık idrara çıkma
- Kabızlık
- Bacaklarda ağrı
TEDAVİ
Tedavi hastanın yaşı, semptomların varlığı ve şiddeti, miyom boyutu ve yerleşim yerine göre değişir.