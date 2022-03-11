Miyom nedir

Miyom; rahime yerleşene tümörler olarak adlandırılır. Kadınlarda ağrı, kanama ve kısırlık yapabilir. Özellikle 30 – 40 yaş arasında kendisini gösterir.

Kadınların rutin muayenelerini aksatmaması gerekiyor. Çünkü son yıllarda kadın hastalıklarında artış yaşanmaya başladı.

Bu hastalıklardan birisi olan miyom, yerleşim alanına göre tehlike oluşturabilir. Bu nedenle rutin muayeneler dışında da sağlığımıza katkı sağlayacak besinleri tüketmeliyiz.

MİYOM NEDİR

Ur veya kitle olarak adlandırılır. Rahime yerleşir. 35 yaş üstünde 4 kadından birinde görülür. Genellikle iyi huyludur.

Yerleştikleri yere göre isimlendirilir. Zararsız olup olmadıkları, yine yerleşim yerlerine göre belirlenir. Rahim içinde, rahim duvarında ve rahim dışında yerleşim gösterirler. Genetik faktörler miyom gelişimini etkiler. Obez ve doğum yapmayan hastalarda daha fazla görülebilir. Bazen ise gebeliği riskli hale getirebilir.

BELİRTİLERİ

Daha çok dolgunluk hissi

Karın ağrısı

Sık idrara çıkma

Kabızlık

Bacaklarda ağrı

TEDAVİ

Tedavi hastanın yaşı, semptomların varlığı ve şiddeti, miyom boyutu ve yerleşim yerine göre değişir.