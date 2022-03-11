Petrol
112.09
2.52%
Euro
16.14
-1.25%
Dolar
14.73
-0.84%
Altın
940.59
-1.20%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
576.236
-1.57%
BTXN Coin
38.80
0.18%
Bitexen
-2ºC
İstanbul
Çok bulutlu -2 C

    Miyom nedir

    Miyom; rahime yerleşene tümörler olarak adlandırılır. Kadınlarda ağrı, kanama ve kısırlık yapabilir. Özellikle 30 – 40 yaş arasında kendisini gösterir.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 18:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Miyom nedir

    Kadınların rutin muayenelerini aksatmaması gerekiyor. Çünkü son yıllarda kadın hastalıklarında artış yaşanmaya başladı.

    Bu hastalıklardan birisi olan miyom, yerleşim alanına göre tehlike oluşturabilir. Bu nedenle rutin muayeneler dışında da sağlığımıza katkı sağlayacak besinleri tüketmeliyiz.

    MİYOM NEDİR

    Ur veya kitle olarak adlandırılır. Rahime yerleşir. 35 yaş üstünde 4 kadından birinde görülür. Genellikle iyi huyludur.

    Yerleştikleri yere göre isimlendirilir. Zararsız olup olmadıkları, yine yerleşim yerlerine göre belirlenir. Rahim içinde, rahim duvarında ve rahim dışında yerleşim gösterirler. Genetik faktörler miyom gelişimini etkiler. Obez ve doğum yapmayan hastalarda daha fazla görülebilir. Bazen ise gebeliği riskli hale getirebilir.

    Miyom nedir #1

    BELİRTİLERİ

    • Daha çok dolgunluk hissi
    • Karın ağrısı
    • Sık idrara çıkma
    • Kabızlık
    • Bacaklarda ağrı

    TEDAVİ

    Tedavi hastanın yaşı, semptomların varlığı ve şiddeti, miyom boyutu ve yerleşim yerine göre değişir.


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri 2022
    Yaşam

    Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri 2022

    Manisa'da otomobil deposunu dolduran sürücü para ödemeden kaçtı
    Gündem

    Manisa'da otomobil deposunu dolduran sürücü para ödemeden kaçtı

    Görüş Bildir