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    İnfluenza nedir

    İnfluenza; grip olarak tanımlanır ve hızla bulaşan bir hastalıktır. Kış aylarında görülen influenza; solunum yollarını enfekte eden virüslerden kaynaklanır.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 14:41
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    İnfluenza nedir

    Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklar baş göstermeye başladı. Özellikle grip, birçok kişinin kapısını çalmış durumda.

    Genellikle “grip” olarak adlandırılan influenza ise dünya çapında 500 bin insanın ölümüne neden olmaktadır.  Ayrıca diğer solunum yolu enfeksiyonları ile karşılaştırıldığında daha ağırdır.

    İNFLUENZA NEDİR

    Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde ekim ayından başlayarak mart sonu nisan başına kadar olan dönemde sık görülen, oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır.

    Influenza virüsünün A, B VE C olmak üzere 3 tipi ve birçok alt tipi bulunmaktadır. En fazla A ve B bulaşıcıdır. Influenza A’nın neden olduğu grip hastalığı daha ağır seyretmektedir. Korunmanın en etkili yolu ise aşı olmaktır.

    İnfluenza nedir #1

    BELİRTİLERİ

    • 38 derece ve üzeri ateş,
    • Yorgunluk,
    • Halsizlik,
    • Baş ağrısı,
    • Kas ve eklem ağrıları,
    • Kuru öksürük,
    • Burun akıntısı,
    • Hapşırma,
    • Solunum güçlüğü,
    • Boğaz ağrısı,
    • Bulantı,
    • Kusma,
    • Üşüme,
    • Terleme.

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