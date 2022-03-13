Dış gebelik nedir

Dış gebelik; döllenmiş yumurtanın (embriyo) rahim dışında herhangi bir yere tutunması anlamına gelir. Dış gebeliklerin canlı doğma ihtimali yoktur.

Dış gebelik dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Son derece hayati bir durum olan dış gebelik, bazı belirtilerle kendsini gösteriyor.

Hatta yapılan araştırmalarda, bazı kadın ölümlerinin dış gebelikten kaynakladığını tespit edilmiştir.

DIŞ GEBELİK NEDİR

Döllenmiş yumurtanın (embriyo) rahim dışında herhangi bir yere tutunması anlamına gelir. İlk zamanları normal gebelikle benzerlikler gösterir.

Regl gecikmesi, mde bulantısı ve göğüslerin hassalaşması belirtileri arasında gösterilebilir. Ancak dış beleik ilerledikçe normal gebelikten farklı belirtiler ortaya çıkar.

DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİ

Karnın tek tarafında meydana gelen sert ağrı

Kilo kaybı

Baş dönmesi

Bayılma

TEDAVİ

Cerrahi müdahaleler uygulanarak tedaviye başlanır. En yaygın yöntem, laparoskopik yöntemlerdir.