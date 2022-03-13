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Dış gebelik nedir
Dış gebelik; döllenmiş yumurtanın (embriyo) rahim dışında herhangi bir yere tutunması anlamına gelir. Dış gebeliklerin canlı doğma ihtimali yoktur.
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 17:10
Dış gebelik dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Son derece hayati bir durum olan dış gebelik, bazı belirtilerle kendsini gösteriyor.
Hatta yapılan araştırmalarda, bazı kadın ölümlerinin dış gebelikten kaynakladığını tespit edilmiştir.
DIŞ GEBELİK NEDİR
Döllenmiş yumurtanın (embriyo) rahim dışında herhangi bir yere tutunması anlamına gelir. İlk zamanları normal gebelikle benzerlikler gösterir.
Regl gecikmesi, mde bulantısı ve göğüslerin hassalaşması belirtileri arasında gösterilebilir. Ancak dış beleik ilerledikçe normal gebelikten farklı belirtiler ortaya çıkar.
DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİ
- Karnın tek tarafında meydana gelen sert ağrı
- Kilo kaybı
- Baş dönmesi
- Bayılma
TEDAVİ
Cerrahi müdahaleler uygulanarak tedaviye başlanır. En yaygın yöntem, laparoskopik yöntemlerdir.