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    Kifoz nedir

    Kamburluk olarak bilinen kifoz, genellikle sırt bölgelerinde çıkıntıyla kendini gösteren bir rahatsızlıktır.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 18:06
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    Kifoz nedir

    Omurga hastalıklarından biri olan kiföz, omurganın sırt bölgesinde görülen aşırı eğriliğe bağlı şekil bozukluğudur.

    İnsan omurgasının normal anatomik duruşunda belde, boyunda, sırtta ve leğen kemiğinde ters eğrilikler görülür.

    Kifoz hastasına yandan bakıldığında baş vücuda göre biraz daha öndedir ve sırtta çıkıntı fark edilirken bel çukuru normalden fazladır.

    KİFOZUN NEDENLERİ

    Genetik olarak da gelişebilen kifozun bilinen nedenleri;

    • Omurganın dış etkenlerle dejenerasyona uğraması.
    • Osteoporoz nedeniyle gelişen dejeneratif disk hastalıkları.
    • Kaza veya herhangi bir travma sonucu oluşan kırıklar.
    • Doğumsal gelişen anormalliklere bağlı olarak (miyelomeningosel gibi).
    • Omurga çevresindeki dokularda inflamasyon ve enfeksiyon.
    • Tbc gibi omurganın primer enfeksiyonları.
    • Nöromusküler hastalıklar.
    • Omurgayı etkileyen tümörler.

    BELİRTİLERİ

    Kifozun belirti ve semptomları, eğriliğin nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak değişir.

    • Yuvarlak omuzlar.
    • Arkada görünen bir kamburluk.
    • Hafif sırt ağrısı.
    • Yorgunluk.
    • Omurga sertliği.
    • Sıkı diz kirişleri (uyluğun arkasındaki kaslar).

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