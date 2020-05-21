Porto-Rikolu Sendromu nedir

Porto Rikolu Senderomu, sürekli kavga etmek isteyen kişilere verilen isimdir. Aynı zamanda dövüşme hastalığıdır.

Porto-Rikolu sendromu oldukça ilginç bir hastalıktır. Dövüşme hastalığı olarak da bilinen bu sendroma sahip kişiler yaşadıkları bir travma veya hastalık sonrasında dürtü mekanizmalarını tam olarak kontrol edemezler.

SEBEPSİZ KAVGA ÇIKARTIRLAR

Yolda yürürken sebepsiz yere önlerine çıkan herkesle kavga edebilir, fiziksel şiddet uygulayabilirler. Bu hastalığa karşı tedavi uygulanmaz ise kişi ve çevresindekiler ciddi olarak etkilenebilir.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK

Bu sendromu taşıyan insanlarda ilerleyen zamanlarda daha büyük psikolojik sorunlarla karşılaşabilir. Yolda yürüken bile sebepsiz biçimde kavga çıkartırlar ve genelde kazanan taraf da olurlar.

BELİRTİLERİ

Yapılan araştırmalar sonucunda bu sendromun belirtileri şu şekildedir

1-Daha çok düşüncesiz ve dramatik davranışlar olarak ortaya çıkar.

2-Kontrol edilemeyen ağlama, titreme, çığlık atma, yoğun öfke, yanakların ve başın kızarması, nesneleri kırıp dökme, disosiyatif deneyimler, sözlü ve fiziksel saldırı olarak görülür.

3- Daha az olarak bayılma, intihar girişimi, gasp benzeri davranışlar görülebilir. Sonuçta kısa süreli tutarsız psikoz, işitsel ve görsel halüsinasyonlar da eşlik edebilir.