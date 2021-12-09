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    Nasır nedir

    Nasır; genellikle ayak bölgesinde görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Yaşam kalitesini büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle hızlıca tedavi edilmesi gerekmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 14:29
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    Nasır nedir

    Bir cilt rahatsızlığı olan nasır, günlük hayatı olumsuz anlamda etkiler.  Nasırın tedavi edilmesi için, iyi bir ayak bakımı gereklidir.

    Nasır sadece ayakta oluşmaz. Ellerini kullanarak çalışan kişilerde, elin basınca maruz kaldığı bölgelerde görülebilir.

    NASIR NEDİR

    Nasır; deride meydana gelen yoğun kalınlaşma ve keratinleşme sorunudur. Oldukça acılı geçen bir süreçtir. Dikkate alınmadığında iltihaplanabilir.

    Genellikle; parmak araları, üstleri, topuklar, topuk arkaları, topuk altları ayak tabanı gibi bölgelerde ortaya çıkar. Tedavisi oldukça kolaydır.

    NASIRIN BELİRTİLERİ

    • Sertleşmiş bir kitle
    • Nasır altında hissedilen hassasiyet, ağrı ve acı
    • Nasırlaşmış bölgenin etrafında iltihaplanma
    • Deride pul pul dökülme

    Nasır nedir #1

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