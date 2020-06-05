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    Peter Pan Sendromu nedir

    Otorite boşluğu yaşanan ailelerde büyüyen çocukların sorumluluk alamadan gelişmesine Peter Pan Sendromu denir.
    • Özel İçerik
    • 05.06.2020 - 09:37
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    Peter Pan Sendromu nedir

    İlk sendrom 1983'te Dan Kiley isimli bir psikanalist tarafından bulunmuştur. İsmi, James Matthew Barrie'nin Peter Pan isimli romanından gelmektedir.

    Fakat, Peter Pan Sendromu isimli kitap, bu sendromu detayı ile analiz etse de, DSM-IV tarafından gerçek bir hastalık olarak tanınmıyor.

    OLGUN YAŞTA ORTAYA ÇIKIYOR

    Bu sendrom en çok olgun yaşta ortaya çıkmaktadır, sosyal görevleri olduğu andan itibaren. En çok bekar insanlarda görülmektedir.

    Dan Kiley'e göre, bu sendromun küçüklükte, annenin baskısı ve babanın otoritesizliğinden kaynaklanmaktadır.

    BÖLÜMLERE AYRILIYOR

    Peter Pan Sendromu 5 ana başlık altında inceleniyor.

    Bunlar;

    • 10-15 yaş arası: Çocuk dış dünya ile bağlantısını, korku yüzünden, koparmaya çalışıyor. Görevlerinden kaçıyor ve yalnız kalıyor.

    • 16-22 yaş arası: Kendini beğenme ve maçoluk hissediliyor.

    • 23-25 yaş arası: Hayattan mutsuzluk ve rahatsızlık hissediliyor.

    • 26-30 yaş arası: Sendrom ilerliyor ve durum daha vahim oluyor.

    • 45 yaşından itibaren: Tekrar çocuk olmaya çalışılıyor ve istenilmeyen hayat modundan uzaklaşılıyor.

    TEMBEL VE SORUMSUZ OLURLAR

    Çocukluktan herhangi bit sorumluluk sahibi olan çocuklar hem gençlik hem de olgunluk çağlarından oldukça tembel olurlar. Sürekli yemek, içmek, oyumak ve oyun oynamak isterler.

    ERKEN YAŞTA TEDAVİ ŞART

    Bu sendromu yaşayan insanların tedavi olmaları ve normal bireyler gibi davranmaları için birtakım psikolojik testlerden geçirirmeleri uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

    Buna göre, bireyin çocukluğuna inilerek nasıl bir çocukluk dönemi yaşadığıyla ilgili derin araştırmalar yapılır ve tedavi uygulanır.

     

     

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