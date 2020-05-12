Bruksizm nedir

Bruksizm, bilinç dışı yapılan ve dişlerin birbirine sürtmesi yada kenetlenmesiyle oluşan bir rahatsızlıktır.

Bruksizm ya da bilinen diğer adıyla diş gıcırdatmasının nedenleri arasında birçok sebep vardır.

Ama en çok kaygılı veya stresli kişilerde görülür. Genellikle uyku esnasında olur ve yapan kişi bu durumu fark etmez.

Normal olmayan bir durumdur ve oldukça rahatsız edici bir ses ortaya çıkar. Bu ses sadece sizi değil, yanınızda bulunan kişileri de rahatsız eder.

BELİRTİLERİ NELERDİR

- Diş ağrısı ve çene ağrısı.

- Diş hassasiyeti ve aşınma.

- Başkalarının duyabileceği şekilde ses gelmesi.

- Uyku sonrası geçici çene ağrısı.

NELER YAPILMALI

Öncelikle uyurken ısırma plağı kullanılabilir.

Stresi ortadan kaldırmak esas tedavi olmakla beraber dişlerin de korumaya alınması gerekir. Diş kaynaklı problemler tıbbi müdahale ile düzeltilir. Çene eklemindeki duruma göre cerrahi tedaviler de yapılabilir.