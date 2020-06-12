Perennial kadın nedir

Perennial kadın, orta yaş kadınların kendilerini her zaman genç ve dinamik hissetmelerine verilen isimdir.

Yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, kadınlar erkeklerden çok daha çabuk yaşlanıyorlar. Bunun sebebi ise, kadınların taşıdığı genlerle ilgili olduğu açıklandı. Ama orta yaş kadınların yaşlanmak gibi bir düşüncesi yok.

Günlük lugata yeni eklenen bir sözcük olan Perennial, adını Perennializm (daimicilik) adlı felsefeden alıyor.

GENÇ KALMA DÜŞÜNCESİ

Perennial kadını da kendini hiçbir zaman yaşlı gibi görmüyor ve daima genç kalmak gibi bir yaşam tazından yanadır.

GERÇEK YAŞINI GÖSTERMİYORLAR

Bu kadınlardan çoğu gerçek yaşını göstermiyor, orta yaş sınıfından olmayı reddediyorlar. Perennial kadınlar aynı zamanda kendilerini yaşlı insan kategorosinde görmüyorlar.

HAYATIN DORUK NOKTASI FİKRİ

İngiliz The Telegraphn gazetesinin yaptığı global ankete göre, 40 yaş üstü kadınların, hayatlarının doruk noktasında olduklarını düşünüyorlar.