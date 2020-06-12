Dolar
6.8295
-0.1447%
Euro
7.7213
-0.1267%
Altın
1739.85
0.7096%
Borsa
109819.01
0.6079%
G. Altın
381.823
0.4739%
Bitcoin
64522.72
-0.0427%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Perennial kadın nedir

    Perennial kadın, orta yaş kadınların kendilerini her zaman genç ve dinamik hissetmelerine verilen isimdir.
    • Özel İçerik
    • 12.06.2020 - 15:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Perennial kadın nedir

    Yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, kadınlar erkeklerden çok daha çabuk yaşlanıyorlar. Bunun sebebi ise, kadınların taşıdığı genlerle ilgili olduğu açıklandı. Ama orta yaş kadınların yaşlanmak gibi bir düşüncesi yok.

    Günlük lugata yeni eklenen bir sözcük olan Perennial, adını Perennializm (daimicilik) adlı felsefeden alıyor.

    GENÇ KALMA DÜŞÜNCESİ

    Perennial kadını da kendini hiçbir zaman yaşlı gibi görmüyor ve daima genç kalmak gibi bir yaşam tazından yanadır.

    GERÇEK YAŞINI GÖSTERMİYORLAR

    Bu kadınlardan çoğu gerçek yaşını göstermiyor, orta yaş sınıfından olmayı reddediyorlar. Perennial kadınlar aynı zamanda kendilerini yaşlı insan kategorosinde görmüyorlar.

    HAYATIN DORUK NOKTASI FİKRİ

    İngiliz The Telegraphn gazetesinin yaptığı global ankete göre, 40 yaş üstü kadınların, hayatlarının doruk noktasında olduklarını düşünüyorlar.

    Görüş Bildir