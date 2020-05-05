Kısa Çalışma Ödeneği nedir

Koronavirüs nedeniyle devletin işletmelere ve çalışanlarına verdiği maddi destektir.

Türkiye'yi ve bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle binlerce insan, hayatını kaybetti. Virüs sadece can almakla kalmadı, ekonomiye de büyük darbe vurdu.

Büyük ve küçük işletmeler yasak nedeniyle kapalı olurken, çalışanlar da ücretsiz izne ya da yarı maaşlı olarak çalışmaya devam etti. Artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiren işletmeler için Kısa Çalışma Ödeneği devreye girdi.

İŞLETMELERE DESTEK ÖDENEĞİ

Buna göre devlet, işletmelere ve çalışanlarına destek verecek. Başvurularını yapan işletmeler ve çalışanlar gelecek yardımı beklemeye başladı.

NEDİR...

Çalışma ödeneği, işsizlik sigortası kanununda düzenlenen bir hükümdür. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması halinde kısa çalışma düzenine geçilebilir.

YARARLANMA ŞARTLARI

Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmak için bazı şartlar aranmaktadır.

İşte o şartlar...

1- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için işverenin bu yöndeki başvurusunun uygun bulunması gerekir.

2- Kısa çalışma yapılmasında işçi onayının aranması yönünde bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

3- Kısa çalışma halinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği ödenir. Çalışanların kısa çalışma ödeneği alabilmeleri için işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle adına işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şartı aranır.

4- İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.