Genovese sendromu nedir

Genovese sendromu, insanların etrafta başkaları varken acil durumlarda kayıtsız kalmaları ve müdahale etmemeleri anlamına gelmektedir.

Genovese sendromu; kişilerin, bir tehlike altında olan ya da yardıma ihtiyacı olan bireyleri gördüklerinde yardım etmektense, donup kaldıkları durumları açıklamak için kullandığımız terimdir.

Genovese sendromu ifadesinin ortaya çıkışı ise 1964 yılında Amerika'da işlenen bir cinayetin ardından olmuştur.

KİTTY GENOVESE CİNAYETİ

1964 yılında, Kitty Genovese isimli bir kadın, bir adam tarafından birçok insanın bulunduğu kendi evinin önünde bıçaklandı.

Aldığı bıçak yarasının ardından suçu işleyen Winston Moseley, kadına tecavüz edip bir miktar da parasını çalıyor. Yaklaşık yarım saat can çekişen Genovese ise ardından olay yerinde hayatını kaybediyor.

Çevrede bulunan kimsenin duruma müdahale etmemesi ve polisi çağırmaması üzerine ise sosyal psikoloji, uzun süre bu olayın sebebini araştırıyor.

NE KADAR ÇOK TANIK VARSA, YARDIM OLASILIĞI O KADAR DÜŞÜK

Araştırmalar sonucunda elde edinilen bilgilere göre ise; bir suça ya da tehlikeli bir olaya tanıklık eden ne kadar çok birey varsa, kişilerin yardım etme olasılığı da o kadar azken; bu durumun tam tersinin de geçerli olduğu belirtilmiş.

SEBEPLERİ

Yaşanan bu durumun sebepleri ise oldukça fazladır. İnsanların, çevrede kişi sayısı fazla olduğunda, kendisi dışında birinin olaya müdahale edecek olmasını düşünmesi bu sebeplerden biridir.

Sendromun bir diğer nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

- Oradaki herkesin kimsenin yardım etmiyor olduğunu görmesi

- Herkesin, etrafta mağdura yardım edebilecek onlardan daha yetkin birinin olduğunu düşünmesi.

- İnsanların, etrafta onların müdahale edişini görecek çok fazla insan olduğunu düşünerek müdahale etmekle ilgili güvensiz veya utangaç hissetmeleri.