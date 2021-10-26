Histeri nedir

Histeri; kişilik bozukluğunun bir belirtisidir ve her yaş grubunda yaygın olarak görülmektedir. Histerik hasta, kendindeki ruh sağlığının bozukluğundan habersizdir.

Histeri tehlikeli ve sinsi ilerleyen bir psikolojik hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ailevi sorunlar, boşanmalar, cinsel sorunlar, maddi ya da manevi sıkıntılar, kavgalar ya da travmalar gibi olumsuz durumlar histeriye neden olabilir.

Hastalığın nedeni kişiye ve yaşadıklarına göre değişmektedir.

HİSTERİ NEDİR

Günümüzde oldukça yaygın olan ve her yaş grubunda görülen Histeri; tehlikeli ve yavaş ilerleyen bir hastalık olarak adlandırılmaktadır.

Psikonevrotik bir bozukluktur. Bu bozukluk ani duygu değişimi, hafıza kaybı ya da hareket bozuklukluklarıyla kendisini göstermektedir.

Histeri tarihte ilk defa Yunanlar tarafından "hysterikos" ismi ile anılmıştır.

HİSTERİ BELİRTİLERİ

Birey bulunduğu ortamda ilgi ister ve bekler.

İlgi toplamak için fiziksel görünümünü değiştirir.

Duygularını en uçlarda yaşar ve gösterir.

Övgü toplamak için her türlü yolu dener.

Duygular ve sezgiler mantıklı düşünmekten daha önemlidir.

İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur.

Bireyin kendisine ait düşünce ya da herhangi bir fikri yoktur.