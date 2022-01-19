Deliryum nedir

Deliryum; belirli dönemlerde gelen hastalıklar arasında gösterilir ve nöropsikiyatrik bir rahatsızlıktır. Kişide bir takım davranış bozukluklarına neden olur.

Koronavirüs hayatımıza girdikten bazı hastalıklar kendisini daha çok göstermeye başladı.

Özellikle deliryum hastalığı, son zamanlarda koronavirüs ile birlikte daha çok gündeme getirildi.

Koronavirüs nedeniyle enfekte olmuş ve tedavi altındaki hastaların deliryum belirtileri göstermeleri, bu sendromu ön plana çıkardı.

DELİRYUM NEDİR

Deliryum; kişide dikkat ve hafıza gibi bilişsel işlevler ile davranışlarda bozulma ile sonuçlanan, hızlı ve dalgalı seyirli bir nöropsikiyatrik tablodur. Deliryum, birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde ortaya çıkabilir.

Deliryum hastaları; uyku uyanıklık sisteminde bozulma (aşırı uyarılmışlık ya da durgunluk, gündüz uykuluğu, gece ise ajitasyon-hareketlilik), dikkat-hafıza işlevlerinde gerileme ve algı bozuklukları (hayal görme, kişileri karıştırma) gibi davranışlar sergiler.

DELİRYUM BELİRTİLERİ

Algı bozukluğu

Psikomotor bozukluklar

Konuşma bozuklukları

Refleks bozuklukları

Dalgın olma

Çabuk sinirlenme

Aşırı duygusal tepkiler gösterme

Yorgunluk ve halsizlik

Düşünce ve düşünce akışında bozukluklar

Anksiyete (kaygı) ve korku

Huzursuzluk

Sevinç, coşku

İlgisizlik

DELİRYUM TEDAVİSİ

Hastalığın tedavisi için öncelikle doğru tanı koymak gerekiyor. Çünkü hastalık şizofreni, bipolar bozukluk, demans ve depresyonla karıştırılmaktadır.

Kişinin hangi tıbbi sebeple deliryum yaşadığının araştırılması gereklidir. Bu nedenle çeşitli kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerine başvurulur.

Hastalık; tıbbi tedaviye uyumun sağlanabilmesi ve kişinin yanlışlıkla kendisini yaralaması türünden risklerin azaltılması amacıyla antipsikotik denilen ilaçlar kullanılarak kontrol altına alınır.