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    Deliryum nedir

    Deliryum; belirli dönemlerde gelen hastalıklar arasında gösterilir ve nöropsikiyatrik bir rahatsızlıktır. Kişide bir takım davranış bozukluklarına neden olur.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 13:24
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    Deliryum nedir

    Koronavirüs hayatımıza girdikten bazı hastalıklar kendisini daha çok göstermeye başladı.

    Özellikle deliryum hastalığı, son zamanlarda koronavirüs ile birlikte daha çok gündeme getirildi.

    Koronavirüs nedeniyle enfekte olmuş ve tedavi altındaki hastaların deliryum belirtileri göstermeleri, bu sendromu ön plana çıkardı.

    DELİRYUM NEDİR

    Deliryum; kişide dikkat ve hafıza gibi bilişsel işlevler ile davranışlarda bozulma ile sonuçlanan, hızlı ve dalgalı seyirli bir nöropsikiyatrik tablodur. Deliryum, birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde ortaya çıkabilir.

    Deliryum hastaları; uyku uyanıklık sisteminde bozulma (aşırı uyarılmışlık ya da durgunluk, gündüz uykuluğu, gece ise ajitasyon-hareketlilik), dikkat-hafıza işlevlerinde gerileme ve algı bozuklukları (hayal görme, kişileri karıştırma) gibi davranışlar sergiler.

    Deliryum nedir #1

    DELİRYUM BELİRTİLERİ

    • Algı bozukluğu
    • Psikomotor bozukluklar
    • Konuşma bozuklukları
    • Refleks bozuklukları
    • Dalgın olma
    • Çabuk sinirlenme
    • Aşırı duygusal tepkiler gösterme
    • Yorgunluk ve halsizlik
    • Düşünce ve düşünce akışında bozukluklar
    • Anksiyete (kaygı) ve korku
    • Huzursuzluk
    • Sevinç, coşku
    • İlgisizlik

    DELİRYUM TEDAVİSİ

    Hastalığın tedavisi için öncelikle doğru tanı koymak gerekiyor. Çünkü hastalık şizofreni, bipolar bozukluk, demans ve depresyonla karıştırılmaktadır.

    Kişinin hangi tıbbi sebeple deliryum yaşadığının araştırılması gereklidir. Bu nedenle çeşitli kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerine başvurulur.

    Hastalık; tıbbi tedaviye uyumun sağlanabilmesi ve kişinin yanlışlıkla kendisini yaralaması türünden risklerin azaltılması amacıyla antipsikotik denilen ilaçlar kullanılarak kontrol altına alınır.

    Deliryum nedir #2


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