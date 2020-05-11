Aferist nedir

Aferist; çıkarı için her şeye başvuran, bütün yolları deneyen kimselere denir.

Aferist kişilikli insanlar çevremizde, hayatımızda çokturlar. Bu insanlar çıkarları ve menfaatleri için her yolu mübah olarak görürler. Kökeni Fransızca olan bu sözcük, dalavereci anlamına da gelmektedir.

VURGUNCU

Aferistler, işlerini illegal yollarla yapar. Bunu yaparken bile hiçbir yasal dayanağı gözetmezler ve bundan şikayet etmezler. Onlar için önemli olan yegane şey, işlerinin bir an önce yoluna girmesi ve mutlu olmalarıdır.

HER YOL MÜBAH

Bu karakterde olan kişiler kendi çıkarı için arkadaşlarını, dostlarını düşünmeden hareket eder. Söz konusu kendi çıkarları olduğu zaman bütün yolları kendilerine mübah sayarlar.

ETİK DEĞERLER

Bir nevi kişilik bozukluğu olarak da bilinen aferist karakterdeki insanların, tedavisi yoktur. Bu sadece bir karakter meselesi ve etik değerler çerçevesinde şekillenir. Ahlak ve diğer önemli kavramlar onlar için her zaman ikinci plandadır.

"BABAMI BİLE SATARIM"

Günlük hayatımızda bu tür insanlarla sıkça karşılaşırız. Bu insanlardan en çok duyduğumuz söz ise "Çıkarım için babamı bile satarım." cümlesi oluyor. Bu söz bile aferist karakterde olan kişilerin ruh hallerini ve durumlarını fazlasıyla gösteriyor.