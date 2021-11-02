Agflasyon nedir

Gıda fiyatlarındaki artışlarla birlikte gündeme gelen agflasyon, talebin arzı geride bırakması olarak tanımlanabilir.

2007 yılında Merrill Lynch ve 2008 başlarında Goldman Sachs tarafından kullanılan agflasyon kelimesi tarım (agro) ve enflasyon kelimelerinin birleşimiyle türetildi.

Agflasyon gıda, biyoyakıt gibi mahsullere yönelik talebin artması ve bunun sonucunda mal ve hizmetlerin fiyatlarının hızlı şekilde artmasını tanımlamak amacıyla kullanılır.

Yani süt satışları yükseldiğinde süt fiyatlarında artış yaşanır ve bu durum gıda güvenliğini tehlikeye sokar. Bunun sonucunda toplumda da huzursuzluk meydana gelir.

PANDEMİ İLE TETİKLENDİ

Agflasyonu’ yeniden dünya gündemine taşıyan gıda fiyatlarındaki küresel ralliyi 2019’da Çin tetikledi.

Koronavirüs salgını döneminde karantina altındaki ülkelerin ihracatlarını kısması ve değişen yaşam standartlarının talebi patlatması, başlıca üreticilerde olumsuz etkiler yaratarak fiyatları rekor seviyelere getirdi.