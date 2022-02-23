Akciğer kanseri nedir

Akciğer kanseri; yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak, akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır.

Kanser türlerinin içerisinde en dikkat edilmesi gerekenlerden birisi olan akciğer kanseri, kendisini birçok belirti ile gösterebiliyor.

Akciğer kanserinin ilk ve en önemli belirtileri arasında ise geçmeyen inatçı öksürükler yer alıyor.

AKCİĞER KANSERİ NEDİR

Akciğerlerdeki doku ve hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu akciğer kanseri oluşur.

Bu tür; küçük hücreli akciğer kanseri veya küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) olarak sınıflandırılır. En yaygın olanı ise küçük hücre dışı akciğer kanseridir.

Akciğer kanserinin belirtileri yerleşim yeri ve evresine göre değişiklik gösterebilir. Ancak buna rağmen belli başlı ve net belirtileri vardır.

BELİRTİLERİ

Kalıcı veya kötüleşen öksürük

Balgam veya kan tükürme

Göğüs ağrısı

Ses kısıklığı

Nefes darlığı

Hırıltılı solunum

Zayıflık ve yorgunluk

İştahsızlık ve kilo kaybı

Zatürree veya bronşit gibi tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları

TEDAVİSİ

Kategori ve akciğer kanseri evresine bağlı olarak tedavi cerrahi, kemoterapi, radyasyon, hedefe yönelik tedaviler veya immünoterapiyi içerebilir.