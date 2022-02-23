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Akciğer kanseri nedir
- Haber Merkezi
- 23.02.2022 - 14:17
Kanser türlerinin içerisinde en dikkat edilmesi gerekenlerden birisi olan akciğer kanseri, kendisini birçok belirti ile gösterebiliyor.
Akciğer kanserinin ilk ve en önemli belirtileri arasında ise geçmeyen inatçı öksürükler yer alıyor.
AKCİĞER KANSERİ NEDİR
Akciğerlerdeki doku ve hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu akciğer kanseri oluşur.
Bu tür; küçük hücreli akciğer kanseri veya küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) olarak sınıflandırılır. En yaygın olanı ise küçük hücre dışı akciğer kanseridir.
Akciğer kanserinin belirtileri yerleşim yeri ve evresine göre değişiklik gösterebilir. Ancak buna rağmen belli başlı ve net belirtileri vardır.
BELİRTİLERİ
- Kalıcı veya kötüleşen öksürük
- Balgam veya kan tükürme
- Göğüs ağrısı
- Ses kısıklığı
- Nefes darlığı
- Hırıltılı solunum
- Zayıflık ve yorgunluk
- İştahsızlık ve kilo kaybı
- Zatürree veya bronşit gibi tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları
TEDAVİSİ
Kategori ve akciğer kanseri evresine bağlı olarak tedavi cerrahi, kemoterapi, radyasyon, hedefe yönelik tedaviler veya immünoterapiyi içerebilir.