- Haberler
- İpucu Haberleri
- Akdeniz anemisi nedir
Akdeniz anemisi nedir
Akdeniz anemisi; kalıtsal bir hastalık olup, vücuttaki hemoglabin üretimiyle ilgilidir. Kan hastalığı olarak adlandırılmaktadır.
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 18:19
- Güncelleme : 05.07.2021 - 18:20
Akdeniz anemisi genetik bir hastalıktır. Bazı taşıyıcılar belirtilerini hissetmeyebilir. Kan hücrelerinde yaşanan bozulmadan dolayı ortaya çıkmaktadır.
AKDENİZ ANEMİSİ NEDİR
Akdeniz anemisi, Akdeniz bölgesinde görülen ve genetik faktörlerle sonraki nesillere geçebilen kan hastalığıdır.
AKDENİZ ANEMİSİ BELİRTİLERİ
Çoğunlukla doğumdan birkaç ay sonra belirti verir. Daha az ciddi türlerde çocukluğa, hatta yetişkinliğe kadar bir belirti ve ciddi bir sağlık sorunu görülmez.
Görülen belirtiler ise şu şekilde;
- Sarı ve solgun bir cilt
- İştahsızlık
- İdrar renginin koyu olması
- Baş ağrısı
- Aşırı kansızlık
- Aşırı halsizlik
- Gelişimde gerilik
- Yüzdeki kemiklerde şekil bozukluğu
- Gerginlik ve sinirlilik
- Nefes almada zorlanma
- Karında meydana gelen şişlik
- Karaciğer ve dalakta şişme
AKDENİZ ANEMİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR
Akdeniz anemisi olan bir kişi için en önemli tedavi şekli, 3-4 haftada bir tekrarlanması gereken kan naklidir.