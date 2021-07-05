Akdeniz anemisi nedir

Akdeniz anemisi; kalıtsal bir hastalık olup, vücuttaki hemoglabin üretimiyle ilgilidir. Kan hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

Akdeniz anemisi genetik bir hastalıktır. Bazı taşıyıcılar belirtilerini hissetmeyebilir. Kan hücrelerinde yaşanan bozulmadan dolayı ortaya çıkmaktadır.

AKDENİZ ANEMİSİ NEDİR

Akdeniz anemisi, Akdeniz bölgesinde görülen ve genetik faktörlerle sonraki nesillere geçebilen kan hastalığıdır.

AKDENİZ ANEMİSİ BELİRTİLERİ

Çoğunlukla doğumdan birkaç ay sonra belirti verir. Daha az ciddi türlerde çocukluğa, hatta yetişkinliğe kadar bir belirti ve ciddi bir sağlık sorunu görülmez.

Görülen belirtiler ise şu şekilde;

Sarı ve solgun bir cilt

İştahsızlık

İdrar renginin koyu olması

Baş ağrısı

Aşırı kansızlık

Aşırı halsizlik

Gelişimde gerilik

Yüzdeki kemiklerde şekil bozukluğu

Gerginlik ve sinirlilik

Nefes almada zorlanma

Karında meydana gelen şişlik

Karaciğer ve dalakta şişme

AKDENİZ ANEMİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR

Akdeniz anemisi olan bir kişi için en önemli tedavi şekli, 3-4 haftada bir tekrarlanması gereken kan naklidir.