Akika Kurbanı nedir

Akika Kurbanı; yeni doğmuş olan çocuk adına şükür amacıyla kesilmektedir. Doğumun üzerinden 7 gün geçtikten sonra kesilmesi daha faziletli olarak görülmektedir.

Yeni dünyaya gelen çocuk için şükür amaçlı kesilen Akika Kurbanı'nda, diğer kurbanlıklardaki şartlar aranır.

AKİKA KURBANI NEDİR

Yenidoğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana “Akika” adı verilir. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için Akika Kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21; Nesâî, Akîka, 1), bir hadisinde de “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek Akika Kurbanı karşılığında bir rehine gibidir.

Akika Kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahaya, 21) buyurmuştur. Akika Kurbanı kesmek, Hanefi mezhebine göre mubah, diğer mezheplere göre ise sünnettir.

AKİKA KURBANI NE ZAMAN KESİLİR

Akika Kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına kadar kesilebilir ancak doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır (İbn Rüşd, Bidâye, I, 463-464). Akika Kurbanı'nın etinden anne-baba dahil herkes yiyebilir.