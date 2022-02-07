Akupunktur nedir

Akupunktur; kişinin vücudunun belirli noktalarına ve çeşitli derinliklere çok ince iğnelerin sokulmasını içeren bir tedavi şeklidir. Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilmiştir.

Tek kullanımlık iğnelerle yapılan akupunktur tedavisi, 4 ile 6 seans arasında sürebilir.

Bir iğne yardımı ile ağrıyı hafifletmek için kullanıldığı bilinen bu uygulama son yıllarda oldukça popüler.

AKUPUNKTUR NEDİR

Akupunktur; belirli vücut bölgelerine ince iğnelerin batırılmasını içeren geleneksel bir yöntemdir. Geleneksel Çin tıbbının bir parçasıdır ve yaklaşık 3000 yıl önce geliştirilmiştir. Günümüzde ise tıbbi tedavilere ek olarak kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

Akupunkturun; kilo verme, sigara bırakma gibi amaçların yanı sıra selülit, yüz ve boyun gibi bölgelerde oluşan kırışıklıkların tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir.

FAYDALARI

Alerji mekanizmalarını düzenler ve alerjik reaksiyonların (alerjik burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ürtiker vb. gibi) kısa sürede iyileşmesine katkıda bulunur.

Abstinans (yoksunluk) sendromunu tedavi ederek hastaların sigara, alkol, ilaç ve yeme bağımlılığından kurtulmalarını sağlar.

Ayrıca; baş ağrısı, migren, sırt ağrısı, sindirim sistemi hastalıkları ve psikiyatrik rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor.

TEDAVİSİ

Tedavi sırasında iğneler, tedavisi planlanan hastalığa bağlı olarak seçilen noktalara batırılır.

İğneler ciltte yaklaşık 20 ila 30 dakika kalır ve bu iğnelerin steril olması oldukça önemlidir. Bu yüzden bir uzman kontrolünde yapılması gerekir.