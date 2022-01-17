Alfa-gal sendromu nedir

Alfa-gal sendromu; kene ısırığı nedeniyle ortaya çıkan kırmızı et alerjisi olarak adlandırılmaktadır. İlk olarak 2002 yılında raporlanmış, resmi olarak ise ilk kez 2007 yılında tanımlanmıştır.

Tıp literatürüne yeni girmiş bir hastalık olan alfa-gal sendromu, 2007 yılında tanımlandı.

2007 yılında tanımlanan hastalığın testleri son dönemlerde uygulanmaya başlanmıştır.

Geç tanımlanan bir hastalık olduğu için hakkında az bilgi vardır ve araştırmalar devam etmektedir.

ALFA-GAL SENDROMU NEDİR

Alfa-gal sendromu; kırmızı ete ve memelilerden yapılan diğer ürünlere karşı yakın zamanda tanımlanmış bir gıda alerjisi türüdür. Bu alerjinin oluşması için kişinin bir kene tarafından ısırılması gerekmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Lone Star adlı kene ısırması kişide bu alerjiye neden olmaktadır. Aynı zamanda alfa-gal moleküllerini taşıyan diğer kene türlerinin bulunduğu Avrupa, Avustralya ve Asya bölgelerinde de vakalara rastlanmıştır. Nefes almada güçlük, sersemlik, kızarıklık ve zayıf nabız gibi durumlarda hemen bir doktora başvurulması gerekiyor.

ALFA-GAL SENDROMU BELİRTİLERİ

Vücutta kızarıklık,

Kurdeşen,

Mide bulantısı,

Kusma,

Nefes darlığı,

Tansiyonda düşme,

Baş dönmesi,

Baygınlık hali,

Güçlü mide ağrısı.

ALFA-GAL SENDROMUNUN TEDAVİSİ

Alfa-gal sendromu tedavisi, reaksiyona yol açan gıdalardan kaçınma ile başlıyor. Kişilerin, kırmızı et, organ eti ve jelatin içeren gıdaları tüketmemesi gerekiyor.