Amfetamin bağımlılığı nedir

Amfetamin bağımlılığı; merkezi sinir sistemini (CNS) uyaran sentetik bir ilaçtır. ABD Uyuşturucu Uygulama İdaresi (DEA) tarafından riskli maddeler kategorisinde yer almaktadır.

Amfetamin; Çin ve Moğolistan’a özgü bir bitki olan Ephedra‘dan (Ephedra sinica) türetilmiştir.

Bağımlılık yapan amfetamin, 1971 yılında Amerikan Narkotik ve Tehlikeli İlaçlar Bürosu tarafından riskli ilaçlar listesine dahil edildi.

Genellikle gençler tarafından kullanılan bu ilaç, kolay ulaşılabilir olmasıyla dikkati çekmektedir.

AMFETAMİN NEDİR

Amfetamin; merkezi sinir sistemini (CNS) uyaran sentetik bir ilaçtır. Ayrıca güçlü bir psikotropik madde olduğundan, kişi oldukça hızlı ve kolay bir şekilde ona bağımlı hale gelir.

Amfetaminlerin reçetesiz kullanımı yasaktır. Özellikle eğlence yerlerinde kullanılan bu ilaç,kişiyi kısa süre içerisinde etkilemeye başlar.

Renksiz ve kokusuz olan bu madde, uzun süreli kullanımlarda ciddi zararlara yol açmaktadır.

AMFETAMİN ZARARLARI

İştah azalması

Cinsel dürtü değişiklikleri

Hipertermi

Kalıcı beyin hasarı

Hafıza kaybı, kafa karışıklığı, paranoya ve halüsinasyonlar

Ağız içi ve dışı yaralar,

Ağızda kötü koku oluşumu ve deri iltihapları

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

AMFETAMİN BAĞIMLILIĞI