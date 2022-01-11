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Amfetamin bağımlılığı nedir
Amfetamin bağımlılığı; merkezi sinir sistemini (CNS) uyaran sentetik bir ilaçtır. ABD Uyuşturucu Uygulama İdaresi (DEA) tarafından riskli maddeler kategorisinde yer almaktadır.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 13:49
- Güncelleme : 11.01.2022 - 13:51
Amfetamin; Çin ve Moğolistan’a özgü bir bitki olan Ephedra‘dan (Ephedra sinica) türetilmiştir.
Bağımlılık yapan amfetamin, 1971 yılında Amerikan Narkotik ve Tehlikeli İlaçlar Bürosu tarafından riskli ilaçlar listesine dahil edildi.
Genellikle gençler tarafından kullanılan bu ilaç, kolay ulaşılabilir olmasıyla dikkati çekmektedir.
AMFETAMİN NEDİR
Amfetamin; merkezi sinir sistemini (CNS) uyaran sentetik bir ilaçtır. Ayrıca güçlü bir psikotropik madde olduğundan, kişi oldukça hızlı ve kolay bir şekilde ona bağımlı hale gelir.
Amfetaminlerin reçetesiz kullanımı yasaktır. Özellikle eğlence yerlerinde kullanılan bu ilaç,kişiyi kısa süre içerisinde etkilemeye başlar.
Renksiz ve kokusuz olan bu madde, uzun süreli kullanımlarda ciddi zararlara yol açmaktadır.
AMFETAMİN ZARARLARI
- İştah azalması
- Cinsel dürtü değişiklikleri
- Hipertermi
- Kalıcı beyin hasarı
- Hafıza kaybı, kafa karışıklığı, paranoya ve halüsinasyonlar
- Ağız içi ve dışı yaralar,
- Ağızda kötü koku oluşumu ve deri iltihapları
- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
AMFETAMİN BAĞIMLILIĞI
- Kas tonusunu artırır, duyuları uyarır ve büyük miktarda enerji üretir.
- Enerji ve güç dalgalanmasına, öfori ve neşe hissine neden olur.
- İlacı kullanan kişi yeme, içme ve dinlenme ihtiyacı hissetmez. Hiperaktif ve girişken olur.
- Bu ilacın etkisi altındaki kişi çok daha enerjik hisseder ve ruh hali gözle görülür şekilde daha pozitif olur.
- Amfetamin/metamfetamin kullananlarda beyin kanamaları oldukça sık görülür; beyin kanamaları felçlere (hemorajik stroke) neden olur.