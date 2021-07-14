Amipli dizanteri nedir

Amipli dizanteri; insan dışkısından yayılmaktadır ve "Entamoeba" isimli bir parazitin neden olduğu bağırsak hastalığıdır.

Bağırsak hastalığı olan amipli dizanteri, temizlik koşullarının kötü olduğu yerlerde daha fazla görülmektedir.

AMİPLİ DİZANTERİ NEDİR?

Amipli dizanteri, insan dışkısından yayılan ve "Entamoeba Histolytica" adlı bir parazitin neden olduğu bağırsak hastalığıdır. Özellikle temizlik koşullarının kötü olduğu, sanitasyon ve gıda hijyenine uyulmayan bölgelerde amipli dizanteri salgınları sıklıkla görülür.

AMİPLİ DİZANTERİ BELİRTİLERİ

Şiddetli ishal

Kötü kokulu ishal ve dışkı

Şiddetli karın ağrısı ve kramp

Geğirme

Gaz sancısı

Nedensiz kilo kaybı

Dışkıda kan

Yüksek ateş

Halsizlik

İştahsızlık

Mide bulantısı

Kusma

Baş ağrısı

Çabuk yorulma