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Amipli dizanteri nedir
Amipli dizanteri; insan dışkısından yayılmaktadır ve "Entamoeba" isimli bir parazitin neden olduğu bağırsak hastalığıdır.
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 14:22
- Güncelleme : 14.07.2021 - 14:31
Bağırsak hastalığı olan amipli dizanteri, temizlik koşullarının kötü olduğu yerlerde daha fazla görülmektedir.
AMİPLİ DİZANTERİ NEDİR?
Amipli dizanteri, insan dışkısından yayılan ve "Entamoeba Histolytica" adlı bir parazitin neden olduğu bağırsak hastalığıdır. Özellikle temizlik koşullarının kötü olduğu, sanitasyon ve gıda hijyenine uyulmayan bölgelerde amipli dizanteri salgınları sıklıkla görülür.
AMİPLİ DİZANTERİ BELİRTİLERİ
- Şiddetli ishal
- Kötü kokulu ishal ve dışkı
- Şiddetli karın ağrısı ve kramp
- Geğirme
- Gaz sancısı
- Nedensiz kilo kaybı
- Dışkıda kan
- Yüksek ateş
- Halsizlik
- İştahsızlık
- Mide bulantısı
- Kusma
- Baş ağrısı
- Çabuk yorulma
- Karında şişlik