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    Apati nedir

    Apati; kişinin davranışları ve ruh sağlığı hakkında tanı konulması için kullanılan bir yöntemdir. Diğer bir anlamı ise kişinin çevresiyle ilgilenmeme durumudur.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 12:35
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    Apati nedir

    Apati, psikolojik olarak kullanılan bir terimdir. İnsanların ruh sağlığıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde kullanılmaktadır.

    APATİ NEDİR

    Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık anlamına gelmektedir.

    Tek başına bir hastalık olmadığı gibi diğer hastalıklar için bir belirti olarak kullanılır.

    APATİ NEDENLERİ

    Duygusuzluk, kayıtsızlık, çevreyle ilgisizlik olarak adlanırılan apatinin belirtileri ise şu şekilde;

    • Spesifik ilgisizlik belirtileri,
    • Duygu, his, endişe, tutkunun yokluğu veya bastırılması,
    • Motivasyon eksikliği (herhangi bir şeyi yapmak veya tamamlamak için) daha zayıf bir kaçınma biçimi,
    • Anlam veya amaç eksikliği, ancak depresyon değil (yani değersizlik ve umutsuzluk),
    • Yavaşlık / düşük enerji seviyeleri ve pasiflik,
    • Yaşamdan ve kişisel olaylardan kopma

    Apati nedir #1

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