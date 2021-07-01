Apati nedir

Apati; kişinin davranışları ve ruh sağlığı hakkında tanı konulması için kullanılan bir yöntemdir. Diğer bir anlamı ise kişinin çevresiyle ilgilenmeme durumudur.

Apati, psikolojik olarak kullanılan bir terimdir. İnsanların ruh sağlığıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde kullanılmaktadır.

APATİ NEDİR

Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık anlamına gelmektedir.

Tek başına bir hastalık olmadığı gibi diğer hastalıklar için bir belirti olarak kullanılır.

APATİ NEDENLERİ

Duygusuzluk, kayıtsızlık, çevreyle ilgisizlik olarak adlanırılan apatinin belirtileri ise şu şekilde;