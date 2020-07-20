Araptavşanı nedir

Uzun kuyruğu ve kulakları ile dikkat çeken bu kemirgen tür, tek sıçrayışta 3,5 metreye atlayabilme özelliğine sahiptir.

Araptavşanı, 'Jerboa' ya da 'Çırboğa' olarak da bilinen ve kırmızı listede yer alan türlerdendir.

Bu tür, Marmara dışında iç kısımda kalan her yerde; Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya kadarki sert zeminli, seyrek otlu düzlük alanda ve çöllerde yaşar.

Arap ülkelerinde özellikle de Suriye'de avlanır.

Görüntüsü sebebiyle kanguru faresine benzetilen bu türün ayırt edici özelliği ise uzun kulaklara sahip olmasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Arka bacakları sıçramaya avantaj sağlamak için ön ayaklarından daha gelişmiş bir seviyededir. Tek sıçrayışta 3,5 metre atlayabilir.

Kiloları 57 gram olan bu türün boyu ise yaklaşık 10 cm civarındadır.

Boyunun yaklaşık iki katı uzunluğa sahip olan kuyruğu, havadayken dengesini sağlar.

Dişleri oldukça keskin olan araptavşanı, çeşitli otsu bitkiler, böcek, meyve ve tohum ile beslenir.

Kemirgen olan bu tür genellikle geceleri ortaya çıkar gündüzleri ise sıcaktan korunmak için yer altındaki yuvalarında vakit geçirir.

6 ay boyunca da kış uykusuna yatabilir.

YAVRULARI KÖR DOĞAR

Çiftleşme dönemi mayıs ayıdır ve 34 günlük gebelik süresi vardır.

Ortalama 1 gram olan yavrular ilk başlarda tüysüz ve kör doğarak ön ayaklarının üzerinde sürünür. 3 haftanın sonunda ise görmeye ve duymaya başlarlar.