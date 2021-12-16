Aritmi nedir

Kalp ritim bozukluğu (aritmi); kalp atımının düzensiz hale gelmesidir. Çoğu aritmi zararsız olmakla birlikte bazıları hayatı tehdit edebilir. Bu nedenle düzenli doktor kontörlü oldukça önemlidir.

Kalp ritim bozukluğu (aritimi) bazen zararsız olurken bazen hayatımızı tehdit edebilir. Ritim bozukluğu herkeste farklı şekilde kendisini belli etmektedir.

Bu nedenle düzenli kontrole gitmek ve kalbimizi koruyacak sağlıklı besinler tüketmemiz gerekiyor. Özellikle sigara, alkol ve stresten uzak durmak oldukça önemlidir.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU NEDİR

Kalp ritim bozukluğu (ARİTMİ); kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atması durumudur. Bebek ve çocukların kalp atış hızı ise yetişkinlere göre farklıdır.

Ritim bozukluğu sırasında kalp vücuda yeterli kanı gönderemediğinde kişide nefes darlığı, baygınlık, bayılma bazen ani ölüm meydana gelebilir. En sık belirtisi ise çarpıntıdır.

Ritim bozukluğunun nedenleri şu şekilde sıralanabilir;