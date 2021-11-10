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Arpacık nedir

Arpacık nedir

Arpacık; göz kapağının dışında oluşan sivilce benzeri şişliktir. Gözde arpacık çıkması sık karşılaşılan ve çoğu zaman zararsız bir durumdur. Çocuklarda daha fazla görülmektedir.