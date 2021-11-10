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    Arpacık nedir

    Arpacık; göz kapağının dışında oluşan sivilce benzeri şişliktir. Gözde arpacık çıkması sık karşılaşılan ve çoğu zaman zararsız bir durumdur. Çocuklarda daha fazla görülmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 09:53
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    Arpacık nedir

    İç ve dış arpacık olmak üzere iki türü vardır. Genellikle cerrahi müdahale gerektirmeyen şişliklerdir.

    Arpacıkta kızarıklık ve şişliğin yanı sıra özellikle ilk günlerde göz kapağında ağrı oluşur.

    ARPACIK NEDİR

    Arpacık; göz kapaklarının uç noktalarında bulunan yağ bezlerinin bakteriyel enfeksiyonudur.

    Arpacık özellikle yorgunluk, uykusuzluk gibi vücut direncinin düştüğü durumlarda ortaya çıkmaktadır.

    Genelde zararsız olan arpacık, ufak tefek tedavilerle çözümlenir.

    Arpacık nedir #1

    APRACIK BELİRTİLERİ

    • Ağrı ve şişlik
    • Gözde sulanma
    • Gözde batma hissi
    • Işık hassasiyeti
    • Göz kırpmada rahatsızlık
    • Acı ve kaşıntı
    • Göz çevresinde sarı iltihap

    Arpacığa ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde arpacığa iyi gelen yöntemler HABERİ OKU

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