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Arpacık nedir
Arpacık; göz kapağının dışında oluşan sivilce benzeri şişliktir. Gözde arpacık çıkması sık karşılaşılan ve çoğu zaman zararsız bir durumdur. Çocuklarda daha fazla görülmektedir.
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 09:09
- Güncelleme : 10.11.2021 - 09:53
İç ve dış arpacık olmak üzere iki türü vardır. Genellikle cerrahi müdahale gerektirmeyen şişliklerdir.
Arpacıkta kızarıklık ve şişliğin yanı sıra özellikle ilk günlerde göz kapağında ağrı oluşur.
ARPACIK NEDİR
Arpacık; göz kapaklarının uç noktalarında bulunan yağ bezlerinin bakteriyel enfeksiyonudur.
Arpacık özellikle yorgunluk, uykusuzluk gibi vücut direncinin düştüğü durumlarda ortaya çıkmaktadır.
Genelde zararsız olan arpacık, ufak tefek tedavilerle çözümlenir.
APRACIK BELİRTİLERİ
- Ağrı ve şişlik
- Gözde sulanma
- Gözde batma hissi
- Işık hassasiyeti
- Göz kırpmada rahatsızlık
- Acı ve kaşıntı
- Göz çevresinde sarı iltihap