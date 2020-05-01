Art brut nedir

Fransa’da doğmuş bir sanat akımı olan art brut, profesyonel etki olmaksızın kendiliğinden olan sanat yaratımlarını tanımlamak için kullanılır.

Art brut, diğer adıyla ham sanat, 1945 yılında Fransız sanatçı Jean Dubuffet tarafından ortaya atılmış bir terimdir. Dubuffet bu terimi, profesyonal sanatçıların dışındaki insanların yaptığı sanat işlerini topladığı koleksiyonu tamamlamak için kullanmıştır.

YARATIMLARI BİLİNÇLİ DEĞİLDİR

Art brut, kendi kendini yetiştirenlerin, meşhur olmayanların ürünlerini ortaya çıkarır. Dubuffet de, popüler sanat kültürün ürünlerini reddederek kendi resimlerinde de bu amatör ve ham yaklaşımı benimser.

"KAYBEDENLER TOPLULUĞU" OLARAK ADLANDIRILIRLAR

Art brut sanatçılarının çoğunun ortak özelliği herhangi bir kültürel birikimlerinin olmayışıdır. Bunun yanı sıra, eserleri bu akımda değerlendirilen çoğu sanatçının okuma yazması dahi bulunmayabilir.

Kaybedenler topluluğu gibi görülen bu yaşlı, akıl hastası ve eğitimsiz sanatçıların ortak özelliği, işlenmemiş bir sanat yaratımı dehasına sahip olmalarıdır.