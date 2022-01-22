Avian influenza (Kuş gribi) nedir

Kuş gribi; influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu ve kanatlılarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hasta hayvan teması sonrası insana hastalık bulaşabilir.

Kış aylarının gelmesiyle beraber gripal enfeksiyonlar artarken, kuş gribi yeniden gündem oldu.

Kuş gribi ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olurken, influenza virüsünün 15 alt tipi bulunmaktadır.

KUŞ GRİBİ NEDİR

Avian İnfluenza (Kuş gribi, Tavuk Vebası, Bird Flu) insanlarda grip etkeni olarak gözlenen influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan bulaşıcı bir hastalıktır.

BELİRTİLERİ

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kırıklık,

Nefes darlığı,

İshal yakınmalarından bir ya da birkaçı bir arada görülmektedir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Ciddi hastalıklarla ilişkili yeni influenza virüsleri ile insan enfeksiyonlarının tedavisi için antiviral ilaçlar kullanılır.

Bu ilaçların, belirtiler başladıktan sonra ilk 48 saat içinde başlanması gerekmektedir. Oksijen ve ventilatör desteği ile destekleyici bakım, tedavinin temelini oluşturmaktadır.