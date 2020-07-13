Ayasofya'nın statüsü nedir

Geçtiğimiz günlerde yeniden ibadete açılan Ayasofya, tartışmaların odağında. Ayasofya, alınan kararla müzeden camiye çevrildi.

Kiliseden müzeye çevrildiğinden beri tartışmaların odağında olan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'inde yer alan Ayasofya, Danıştay 10'uncu dairesi tarafından camiye çevrildi.

Bir anda gündeme gelen ve nihaytetinde cami olan Ayasofya'yı dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçi kabul etmektedir.

Kadim tartihiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken Ayasofya'nın statütüsü yeniden tartışılmaya başlandı.

DÜNYANIN SEKİZİNCİ HARİKASI

İstanbul’un Bizans döneminden günümüze gelmeyi başaran en önemli anıtı şüphesiz dünyanın sekizinci harikası olarak gösterilen ve Bizans’ın en görkemli eseri olan Ayasofya’dır.

Konstantin ile birlikte Bizans İstanbuluna en önemli katkıları sağlayan İmparator Justirianus’un eseri olan Ayasofya, boyutuyla ve görkemiyle yüzyıllarca dünyanın en abidevi yapısı olarak kalmıştır.

İstanbul’un geçirdiği yangın, deprem gibi birçok felakete de göğüs gererek günümüze değin ulaşmayı başarmıştır.

AYASOFYA'YI ANLATAN KİTAPLARA ÇEVİRİ

Fetih sonrası Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un tarihini bilenen kişileri bilgeleri toplayarak İstanbul’da bulunan binaların kim tarafından ne zaman yapıldığı ile ilgili bilgiler toplatmıştır. Ayasofya’ya ait kitaplar Türkçeye çevrilmiştir.

İLK CUMA NAMAZI

Feth’in 2. günü olan 30 Mayıs 1453 Çarşamba günü Ayasofya’ya giren Fatih Sultan Mehmet ve devlet erkanı cuma gününe kadar minber ve mahfel yapılması emredilmiştir.

Yapı içerisinde hristiyan inancını çağrıştıran tüm süslemelerin kaldırılması istenmiştir. Bunun üzerine bir çok mimar gece gündüz çalışarak cuma gününe kadar Ayasofya’yı içinde namaz kılınmaya müsait bir yer haline getirir.

1 Haziran 1453 cuma günü Fatih Sultan Mehmed Ayasofya Camisinde ilk cuma namazını kılmıştır.

ÖZENLE KORUNDU

Ayasofya Cami tüm Osmanlı padişahları tarafından özenle korunmuş ve yapıya bir çok eklemeler ve onarımlar yapılmıştır. Bu onarımların en kapsamlı ve masraflı olanı Abdülmecid döneminde yapılmıştır.

MÜZEDEN CAMİYE...

Ayasofya Cami Cumhuriyetin ilanından 11 yıl sonra 24 Kasım 1934 yılında müze haline getirilmiştir.

2 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay kararı ile Ayasofya, müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılmış ve tekrar Cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu karar sonrası 24 Temmuz 2020 tarihinde ilk Cuma namazı kılınacak.