Aziz Valentin Günü nedir

14 Şubat Sevgililer gününün, Aziz Valentin'in doğduğu veya öldüğü gün olduğu düşünülse de, bu gün Aziz Valentin'in Hristiyan bir çifti evlendirdiği için katledilmesine adanmıştır.

Sevgililer günü sembolü olan Aziz Valentin olayı Katolik kilisesi tarafından tanınan Aziz Valentin’in M.S. 270 tarihinde öldüğü biliniyor.

Aziz Valentin’in kimliğine dair resmi kaynaklardaki açıklama yapan Papa Gelasius ise Aziz Valentin'in hayatını tanrıya adamış bir şehit olarak öldüğünü söylüyor.

1400'lü yıllarda Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için imparator tarafından kafası kesilerek öldürüldü.

SEVGİLİLER GÜNÜNÜN ASIL ANLAMI NEREDEN GELİYOR?

Sevgililer günü, Aziz Valentin'in doğumu ya da ölümü ile ilişkilendirilse de, bu günün anlamı farklı.

18. yüzyıl İngiliz geleneklerine bakıldığında 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans olarak: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata’nın onurlandırılması için düzenlenen etkiniklere benzer kutlamalar düzenlendiği görülüyor.

DOĞURGANLIĞIN SİMGESİ

Bu tarih ayrıca Antik Roma'da baharın gelişi ve doğurganlığın simgesi olarak kutlanıyordu.

İmparatorun yasağına rağmen Hristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin’in anısı, geleneksel olarak romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat’ta hayat bulur ve daha çok İngiliz geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.

Yani 14 Şubat’ın Aziz Valentine’nin doğumu ya da ölümü ile bir ilişkisi yok.