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    Bağırsak (kolon) kanseri nedir

    Bağırsak kanseri; kalın bağırsakta tümör büyümesi sonucu ortaya çıkar. Kalın bağırsağı etkiler ve genellikle bağırsak duvarındaki poliplerle başlar. En sık görülen belirti ishal ve kabızlıktır.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 12:48
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    Bağırsak (kolon) kanseri nedir

    En tehlikeli türlerden olan bağırsak kanserine yakalananların hayatta kalma süresi 1 yılken, gelişen tıp dünyası bu süreyi uzatmayı başarmıştır.

    Ancak bağırsak kanseri; uygun tedavi edilmeyen hastalarda veya ileri evre hastalarda ölümcül seyredebilir.

    BAĞIRSAK KANSERİ NEDİR

    Kalın bağırsakta tümör büyümesi sonucu ortaya çıkar. Kalın bağırsağı etkiler ve genellikle bağırsak duvarındaki poliplerle başlar.

    Genellikle 50 yaş sonrası bireylerde görülür. Kadınlarda meme ve akciğer kanserlerinden sonra 3. sırada görülmektedir. Erken tedavinin önemli olduğu son derece riskli bir türdür. Birden fazla belirti ile kendisini göstermektedir.

    Bağırsak (kolon) kanseri nedir #1

    BELİRTİLERİ

    • İshal ya da kabızlık
    • Dışkıda rektal kanama veya kan
    • Karın ağrısı
    • Şişkinlik
    • Zayıflık
    • Yorgunluk

    TEDAVİ

    Tedavi evreye, kişiye, yaşına ve sağlık durumuna göre değişkenlik gösterir. Ancak kolon kanseri için en yaygın seçenek cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisidir.


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