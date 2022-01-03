Bel soğukluğu nedir

Bel soğukluğu; cinsel organlar, idrar yolu, rektum veya boğazı etkilemektedir. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan bel soğukluğu, genellikle belirti vermez.

Oldukça ciddi bir hastalık olan bel soğukluğu, cinsel yolla bulaşmaktadır.

Cinsel yolla bulaşan bu hastalık en az 24 saat en fazla ise 14 gün içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık erkeklerde daha fazla belirti verebilir.

Bu hastalığın erken teşhis edilememesi durumunda, kişi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

BEL SOĞUKLUĞU NEDİR

Bel soğukluğu; daha çok idrar yolları ve üreme organlarını tutan, hem kadınlarda ve hem de erkeklerde ortaya çıkan ve cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Üreme organlarının dışında da gözler ve eklemlerde de ortaya çıkabilir. Bel soğukluğunun birden fazla nedeni olabilir.

Her yıl dünyada yaklaşık 50 milyon kişinin bel soğukluğu hastalığına yakalanmaktadır. Hastalığa neden olan etken, 1879 yılında Alman doktor Albert Neisser tarafından keşfedilmiştir.

Bel soğukluğu vücutta şu bölgeleri etkiler;

Rektum

Gözler

Boğaz

Eklemler

BEL SOĞUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ

Bel soğukluğu hastalığı, sıklıkla kişilerde belirti vermez. Eğer belirti verirse şikayetler genellikle 1-30 gün sonra ortaya çıkar.

Bel soğukluğunun en sık görülen belirtisi ise sarı-renkli akıntıdır. .Bu akıntının yanı sıra idrarda yanma hissi, sık sık idrara çıkması gibi belirtiler görülebilir. Kadınlarda bel soğukluğu belirtisi genellikle servisit (rahim ağzı bölgesi iltihabı) olarak görülür.

BEL SOĞUKLUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR

Bel soğukluğu, bakteriler yoluyla oluştuğu için antibiyotikler ile tedavi edilmektedir. Antibiyotik iğne ya da hap şeklinde alınabilir. Mutlaka eş tedavisi uygulanmalıdır.