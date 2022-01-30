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    Besin mayası nedir

    Besin mayası; toz halinde ve granül şeklinde satılıyor. Özellikle vegan-vejetaryen yemeklerinde sıklıkla kullanılıyor. Son zamanlarda ise popülaritesi bir hayli arttı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 12:34
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    Besin mayası nedir

    Peynir mayasına benzeyen besin mayası, son zamanlarda popülaritesini artırdı.

    Diyet listelerinde başı çeken besin mayası, faydaları ile ön plana çıkmaya başladı. Bu maya özellikle vegan-vejetaryen yemeklerinde kullanılıyor.

    BESİN MAYASI NEDİR

    İnaktif halde bulunan beslenme mayası; tuzlu bir aromaya sahiptir ve peynire benzemektedir. Saccharomyces cerevisiae adıyla tanımlanmaktadır.

    Besin olarak ya da besin içeriğini zenginleştirmek için kullanılan besin mayası, maya alerjisi ve gut hastalığı bulunan kişiler için uygun değildir.

    TÜKETİM NEDENİ

    Gluten içermemesi, düşük kalorili olması ve besin değerinin yüksek olması bu mayanın sıkça tüketilmesine katkı sağlıyor.

    Besin mayası nedir #1

    FAYDALARI

    • Protein kaynağıdır.
    • Zengin B vitamini içerir.
    • Veganlara B12 desteği sağlar ve içerisinde minerallar bulunur.
    • Kalp sağlığını korur, toksin maddeleri temizler.
    • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
    • Uzun süre tokluk sağlar.

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