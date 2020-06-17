Beyaz gökkuşağı nedir

Sisli bir ortamda oluşan ve rengi sebebiyle nadir görülen bir doğa olayıdır.

Beyaz gökkuşağı, genellikle sisli ortamda oluşur ve sis kuşağı olarak da bilinir.

Küçük su damlalarından oluşan sis kuşakları, gün ışığının içerisinden geçerek ince bir sis tabakasından meydana gelir. Bu nedenle de rengi atmış olarak görülür.

NADİR GÖRÜLEN BİR DOĞA OLAYI

Etrafında, kırmızı ve mavi renkte çizgiler görülebilir.

Genellikle güneşin doğduğu kısmın tersi bölümde ortaya çıkarken, diğer gökkuşağı türlerine göre ise çok daha nadir bir şekilde görülür.

Birkaç yıl önce ise İskoçya’da, bir fotoğrafçı tarafından görüntülenmiştir. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, binlerce beğeni alarak ve büyük ilgi görmüştür.

(İskoçya Dağları)