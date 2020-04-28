Beyin pili nedir

Derin beyin uyarımı ya da yaygın olarak “beyin pili” diye bilinen yöntem, nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Beyin içerisine yerleştirilen ince elektrotlar ile sorumlu bölgelere elektrik akımı verilerek hastalık bulgularının düzeltilmeye çalışıldığı bir yöntemdir.

Etkili ilaçlar ve doğru hastaya uygulanan beyin pili tedavisi, hastaların sıkıntılarını düzenleyip yaşam kalitesini artırır.

Genel olarak kullanım alanları parkinson hastalığı. Parkinson ile birlikte distoni dediğimiz kontrol edilemeyen istemsiz hareketleri olan hastalarda ve epilepsi hastalarında kullanılır.

Hareket bozukluğu hastalığı olan her hastaya cerrahi girişim uygulamak mümkün olmayabilir.

Hastaların ameliyattan yarar görüp göremeyeceklerine veya böyle bir girişime aday olup olmadıklarına ancak ayrıntılı klinik değerlendirme ve testler sonrasında karar verilmektedir.

AMELİYAT SÜRECİ

Ameliyat 4-5 saat gibi bir sürede tamamlanır. Bu ameliyatlar hasta uyanık iken, konuşa konuşa ve hasta ile karşılıklı yardımlaşarak ameliyathane ortamında gerçekleşir.

Hastalar ameliyat sırasında birkaç adet uyuşturucu iğnenin ağrısından başka ağrı ya da sızı duymazlar.

PİL DEĞİŞİMİ

Beyin pilinin ömür süresi hastaya verilen elektrik akımı ile orantılı olarak 4-6 yıl arasında değişir. Pil değişimi 15 dakikalık işlemlerle mümkündür.

Beyin pili ameliyatlarında yüzde 1 civarında enfeksiyon, yüzde 1 civarındaysa beyin kanaması riski bulunur.

Beyin pilinin avantajı; kontrol edilebilir, programlanır ve ayarlanılır bir tedavi yöntemi olmasıdır. Hasta memnun değilse ya da problem yaşarsa, kapatılması ya da istemezse çıkartılması söz konusu olabilir.