Böbrek kanseri nedir

Böbrek kanseri; kötü huylu hücrenin büyümesi olarak tanımlanır. Birinci evre böbrek kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %81'dir. Erken teşhis oldukça önemlidir.

Diğer tüm kanser türleri gibi dikkat edilmesi gereken bir hastalık olan böbrek kanseri, erken teşhis sayesinde üzücü sonuçlara neden olmayabiliyor.

En sık 50 ile 70 yaşlar arasında görülen böbrek kanserinin teşhis edilmesinde öncelikle fiziksel muayene yapılır.

Bu kanser türü kendisini çeşitli belirtiler ile gösterebilir bu nedenle her belirtiyi dikkate almak gereklidir.

BÖBREK KANSERİ NEDİR

Böbrek kanseri; normal işlevlerini yerine getiren hücrelerin işlev ve şekillerini yitirerek anormal derecede büyümesi olarak tanımlanır. Genellikle 45 yaşın üzerinde olan erkeklerde görülmektedir. 45 yaş altındaki kişilerde ise nadiren görülür.

Hastalık sırasında yaşanan ağrı genellikle sırtta (kaburgaların altında, omurganın sağında veya solunda) hissedilir.

BELİRTİLERİ

En başlarda çok fazla belirti vermez ancak genel belirtileri arasında;

İdrara kan karışması

Sırt ağrısı

Yorgunluk

Anemi

Kilo verme

Ateş

TEDAVİ

Tedavi tümörün yerine ve büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Genellikle cerrahi müdahaleye başvurulur. Böbreğin tamamı ya da sadece kitle, kapalı yöntemle alınır. Ancak kanser böbreğin dışına yayılmışsa, ek tedaviler önerilebilir.