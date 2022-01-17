Böbrek taşı nedir

Böbrek taşı, böbrek kanalları içerisinde bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılar nedeniyle en ağrılı rahatsızlıklardan biridir.

Boşaltım sisteminin en önemli organlarından biri de böbreklerimizdir.

Böbrek taşı, böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlerden kaynaklı bazı minerallerin birleşmesiyle oluşan sert yapıya verilen isimdir.

EN SIK ERKEKLERDE RASTLANIR

Bu rahatsızlık en fazla erkeklerde görülmekle birlikte, tedavi edilse dahi nüksetme eğilimindedir, ihmal edildiği takdirde böbrek kanallarının tıkanmasına ve şiddetli ağrı eşliğinde böbreklerin fonksiyonlarında bozulmalara yol açar.

BÖBREK TAŞININ OLUŞMA NEDENLERİ

Kanda bulunan bazı mineraller böbreklerden atılırken idrarda belli bir çözünürlükte denge halinde çözünmüş halde bulunuyorlar.

Ancak çeşitli nedenlerle kristallerin çözünürlüğünün azalması ve birikmesine bağlı olarak böbrek içinde yer alan odacık benzeri toplayıcı sistemlerde kristaller çöküyor ve taş oluşuyor.

Taşların yaklaşık yüzde 80’ini kalsiyum oksalat taşları oluşturuyor. Bunun dışında enfeksiyonlara bağlı taşlar ile ürik asit taşları, sistin taşları ve kalsiyum fosfat taşları da görülüyor.

Taş oluşumunda, özellikle beslenmeye bağlı faktörler önem taşıyor. Bunların en önemlisi de yeterli miktarda sıvı tüketilmemesi.

Beslenme alışkanlığında yüksek hayvansal protein alımı, sodyum tüketiminin yüksek olması, rafine şekerlerin çok kullanılması, kahve ya da kakao tarzı gıdaların çok tüketilmesi de nedenler arasında sayılabiliyor.

İdrar yolu enfeksiyonları, böbrekteki yapısal bozukluklar, bazı ilaçlar ve genetik faktörler de taş oluşumunda etkili olabiliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Böbrek taşı rahatsızlıklarında hastalarda en yaygın olarak görülen şikâyet ağrıdır.

Ağrı şiddeti kimi hastalarda fark edilmeyecek kadar hafifken, kimi hastalarda ise oldukça şiddetli olabilir.

Genellikle böbrek taşlarından kaynaklanan ağrılar, belirli aralıklarla kendini gösterip ardından kaybolur.

TANI YÖNTEMLERİ

Böbrek taşının tespit edilmesinde laboratuvar testlerine ek olarak görüntüleme teknikleri de kullanılmaktadır.

Bu yöntemler şu şekilde:

Ultrasonografi Üreteroskopi (URS)

Röntgen, İdrar analizi

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

URS Yöntemi

İdrar Kanalı veya Üreter olarak bilinen kısıma düşen taşlar için kullanılan yöntemlerden biri olan URS ile kolayca sağlığınıza kavuşun.

RIRS Yöntemi

Böbreğin tüm odalarına girebilen bu yöntemde lazer yardımı ile taşlar kırılabilmektedir.

PNL Yöntemi

Günümüzde böbrek üzerindeki etkilerinin en aza indirilebilmesi için daha minyatür aletler ile bu işlem yapılmakta ve 3-5 mm’lik kesiler ile son derece başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

ECIRS Yöntemi

İşlem sırasında iki ayrı cerrah tarafından hem PNL işlemi hem de RIRC işlemi birlikte uygulanmaktadır. Bu sayede böbreğe minimal zarar verilerek tam taşsızlığın elde edilmesi amaçlanmaktadır.

ESWL Yöntemi

Ses dalgalarıyla taş kırma yöntemiyle anestezi yok, hastahanede kalma sorunu yok.