'Yeni süper malzeme' de denilen, fiyatına paha biçilemeyen Borofen Türkiye'de ilk kez üretildi. Peki borofen nedir? Ayrıntılarıyla haberimizde.

Türkiye Borofen üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi.

Bor mineralinden üretilen borofen materyalinin; süper hızlı kuantum bilgisayarlardan pillere, transistörlerden dokunmatik ekranlara kadar birçok kullanım alanında “grafen”in yerini alacak bir malzeme olabileceği düşünülüyor.

Peki borofen nedir ve özellikleri nelerdir?

BOROFEN NEDİR

Borofen, bor madeninin, bir atomik tek tabaklısıdır yani borun iki boyutlu bir allotropudur ve aynı zamanda bor tabakası olarak da bilinir.

lk olarak 1990 yılların ortalarında sadece bir teori olarak öne sürülen borofen kullanımı, 2015 yılına gelindiğinde farklı borofen yapıları deneysel olarak doğrulandı.

Grafenden daha güçlü ve esnek olan iki boyutlu materyal borofenin üretimiyle; sensörler, bataryalar ve katalitik kimyada adeta çığır açtı.

Borofen, hidrojen yakalama ve tutmak konusunda oldukça performanslı bir materyal olarak dikkat çekiyor, ağırlığının % 15’ine kadar hidrojen tutabiliyor.

BOROFEN KULLANIM ALANLARI

Borofen kullanım alanları şunlardır: