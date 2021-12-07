- Haberler
- İpucu Haberleri
- Borofen nedir
Borofen nedir
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 14:31
Türkiye Borofen üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi.
Bor mineralinden üretilen borofen materyalinin; süper hızlı kuantum bilgisayarlardan pillere, transistörlerden dokunmatik ekranlara kadar birçok kullanım alanında “grafen”in yerini alacak bir malzeme olabileceği düşünülüyor.
Peki borofen nedir ve özellikleri nelerdir?
BOROFEN NEDİR
Borofen, bor madeninin, bir atomik tek tabaklısıdır yani borun iki boyutlu bir allotropudur ve aynı zamanda bor tabakası olarak da bilinir.
lk olarak 1990 yılların ortalarında sadece bir teori olarak öne sürülen borofen kullanımı, 2015 yılına gelindiğinde farklı borofen yapıları deneysel olarak doğrulandı.
Grafenden daha güçlü ve esnek olan iki boyutlu materyal borofenin üretimiyle; sensörler, bataryalar ve katalitik kimyada adeta çığır açtı.
Borofen, hidrojen yakalama ve tutmak konusunda oldukça performanslı bir materyal olarak dikkat çekiyor, ağırlığının % 15’ine kadar hidrojen tutabiliyor.
BOROFEN KULLANIM ALANLARI
Borofen kullanım alanları şunlardır:
- Daha güçlü ve hafif bataryalar
- Esnek elektronikler, süper kapasitörler
- Biyomedikal alanındaki araçlarda kullanılan elektronik ve optik devreler
- Biyosensör
- Sıcaklık yönetim sistemleri
- Yeni nesil giyilebilir araçlar
- Kuantum bilgisayarlar ( Hafif olması ve az yer kaplamasından dolayı tercih sebebi )
- Nanokompozit malzemeler üretiminde
- Yüksek esneklik özelliği sayesinde uzay uygulamalarında kullanılmaktadır.
- Elektrikli araba aküleri