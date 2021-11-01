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Boya koruma nedir

Boya koruma nedir

Boya koruma araçlar için kullanılır ve uygulanır. Çizik ve deliklerin giderildiği yüzeye uygulanan, parlaklık ve koruma sağlayan bir malzemedir. Araç sahipleri için oldukça önemlidir.