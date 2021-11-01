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    Boya koruma nedir

    Boya koruma araçlar için kullanılır ve uygulanır. Çizik ve deliklerin giderildiği yüzeye uygulanan, parlaklık ve koruma sağlayan bir malzemedir. Araç sahipleri için oldukça önemlidir.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 14:36
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    Boya koruma nedir

    Arabalar için oldukça önemli olan boya koruma işlemi, içinde farklı uygulamaları barındırmaktadır.

    Boya koruması aracı dış etkenlere karşı koruyarak, yıpranmış görüntüyü ortadan kaldırır.

    BOYA KORUMA NEDİR

    Boya koruma; çizik ve deliklerin giderildiği aracın yüzeye uygulanan, parlaklık ve koruma sağlayan bir malzemedir.

    Temiz yüzeye uygulanan koruma işlemi birbirinden farklı metotlarla yapılmaktadır ve aracın daha parlak, pürüzsüz görünmesini sağlamaktadır.

    Boya koruma uygulaması sırasında kullanılan malzeme, cila benzeri bir maddedir.

    Uygulama sonrasında boyanın kurunması beklenir. Ardından fazlalıklar bez yardımıyla silinir.

    Boya koruma işlemi aracın renginin ve parlaklığının uzun ömürlü olmasına katkı sağlar. Araç sahiplerinin yaptırması gereken işlemlerin başında gelir.

    Boya koruma nedir #1

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