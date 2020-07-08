Bulimia nervoza nedir

Yeme bozukluğu olarak bilinen hastalıkta atak geçiren kişi, diğer insanlardan çok daha fazla yer ve yediklerini çıkarmak için anında kusar. Bu da beraberinde ciddi hastalıkları getirir.

Bulimia yeme-içmeden çok derin psikolojik sorunlar ve yoğun kontrolsüzlük duygusu demektir.

Bu hastaların aşırı yemek yeme ve sonrasında kusmaları kilo takıntılarının olmasından kaynaklanır. Çünkü bulimikler, kendilerini vücut ölçütleriyle sevdirmeye çalışır.

Kustuktan sonra rahat hissedeceğini düşünen bulimiklerin, kendilerine güvenlerini yitirmiş kişiler oldukları unutulmamalıdır.

YALNIZ KALDIKLARINDA YAPIYORLAR

Ne kadar zayıf olurlarsa o kadar takdir edilecekleri düşüncesine kapılan bulimia nervoza hastaları, daha çok yalnız kaldıklarında bu eylemi gerçekleştirir.

Yemeğinin ölçüsünü isteyerek kaçıran ve sonrasında kusma işlemine geçen hastalar, bununla da yetinmeyerek hemen egzersize geçer.

Hastaların son durağı uygun olmayan bir şekilde laksatif, lavman, diüretik gibi ilaçları kullanmasıdır.

HASTALIK NASIL BELLİ OLUYOR?

Bir kişide bulimia nervoza hastalığının bulunduğuna dair şu tanılar gerçekleşir:

“Tıkınırcasına yeme nöbetleri, yeme kontrolünün kalkması, kilo almaktan korunmak için kusma nöbetinin gerçekleşmesi, egzersiz yapma veya yemek yememe gibi çözümlere başvurma, vücudunun biçimi ve ağırlığından etkilenme.”

Bu davranışların en az 3 ay süre ile en az haftada 2 kez tekrarlamış olması gerekir.

BULİMİANIN SONUÇLARI NELERDİR?

Kişide adet görememe ya da adet düzensizlikleri görülebilir. Yemek borusunda kusmalar sonrası yırtılma, midede delinmeler, kalp ritim bozuklukları gibi nadir ama ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir.

Dışkılamayı artırıcı, kolaylaştırıcı ilaçların uygunsuz kullanımı ile bağırsak hareketleri olumsuz etkilenir ve bunlar olmadan dışkılayamama gelişebilir.

BULİMİANIN OLASI SONUÇLARI

Hastalık ölüme kadar gidebilecek olası sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Buna göre bulimiklerin; kalp yetmezliği, aritmi, dişlerde aşınma ve çürük, reflü, Polikistik Over Sendromu, yemek borusunda enflamasyon, laksatif bağımlılığı, peptik ülserler ve pankreatit, gözde damar çatlağına bağlı kızarıklıklar, mide kanseri gibi ağır hastalıkları geçirebilecekleri öngürülüyor.