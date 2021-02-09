Bungalov nedir

Çoğunlukla tahta veya benzeri malzemelerden üretilerek, deniz kıyısında ya da kırlara kurulan tek veya bir buçuk katlı yapılara bungalov denir.

Hintçe'deki bangala kelimesinden türeyen bungalovun anlamı, ilk duyanlar tarafından merak edilebiliyor.

19'uncu yüzyılda Hindistan'a giden İngilizler tarafından ilk defa inşa edilen bungalovlar, genellikle doğal malzemelerden üretilmeleri sebebiyle ekolojik bir yapıya sahiptir.

BUNGALOVUN KULLANIMI

Aynı zamanda ekonomik olmalarıyla da bilinen bungalovlar, Türkiye'de tatil bölgelerinde yaygın görülürken, bazı ülkelerde barınma maksadıyla kullanılmaktadır.

BUNGALOV MİMARİSİ

Basit bir mimariye sahip olan bungalovlar, eğimli üçgen çatılara sahip olabilir. Dış cephesine dekoratif malzemele olarak fıçı tahtası, odun, ahşap ve taş yerleştirilebilen bungalovların çatısının eğimli olmasının sebebi, yapıyı güneşten korumaktır.

Günümüzde pazarlama tekniği olarak bungalov diye sunulan birçok yapı, bungalov özellikleri taşımasa da ahşap olması sebebiyle bungalov olarak sunulabilir.