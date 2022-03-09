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Çam balı nedir
Çam balı; basura böceğinin çam ağaçlarına bıraktığı salgıları, bal arılarının kovanlara taşımasıyla oluşan bir bal çeşididir. Nadir ve özeldir. Türkiye ve Yunanistan'da bulunur.
- Haber Merkezi
- 09.03.2022 - 13:04
Vücut için oldukça faydalı olan bal nadir bulunmasının dışında, son günlerde ise pahalı bir durumda.
Ülkemizin Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetiştirilen çam balı ise aralarında en değerli olanıdır.
ÇAM BALI NEDİR
Basura böceğinin çam ağaçlarına bıraktığı salgıları, bal arılarının kovanlara taşımasıyla oluşan bir bal çeşididir. Hem çam ağacının özlerini hem de basura böceğinin salgılarını bünyesinde barındırır. Rengi çiçek ballarının çoğundan daha koyudur.
Daha az tatlıdır ve boğazda acı bir his bırakmaz. Tadı ve kokusuyla nadir yani kendisine özgüdür. Günde iki kaşık tüketilmelidir.
FAYDALARI
- Kalp ve damar sağlığına iyi gelir
- Vücutta oluşan iltihapların iyileşmesini sağlar
- Üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirir
- Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar
- Saçları besler ve daha parlak bir görünüm için destek verir
- Kansızlığa bağlı yorgunluk, saç dökülmesi, halsizlik ve bitkinlik gibi şikayetlere iyi gelir