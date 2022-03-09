Çam balı nedir

Çam balı; basura böceğinin çam ağaçlarına bıraktığı salgıları, bal arılarının kovanlara taşımasıyla oluşan bir bal çeşididir. Nadir ve özeldir. Türkiye ve Yunanistan'da bulunur.

Vücut için oldukça faydalı olan bal nadir bulunmasının dışında, son günlerde ise pahalı bir durumda.

Ülkemizin Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetiştirilen çam balı ise aralarında en değerli olanıdır.

ÇAM BALI NEDİR

Basura böceğinin çam ağaçlarına bıraktığı salgıları, bal arılarının kovanlara taşımasıyla oluşan bir bal çeşididir. Hem çam ağacının özlerini hem de basura böceğinin salgılarını bünyesinde barındırır. Rengi çiçek ballarının çoğundan daha koyudur.

Daha az tatlıdır ve boğazda acı bir his bırakmaz. Tadı ve kokusuyla nadir yani kendisine özgüdür. Günde iki kaşık tüketilmelidir.

FAYDALARI

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir

Vücutta oluşan iltihapların iyileşmesini sağlar

Üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirir

Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar

Saçları besler ve daha parlak bir görünüm için destek verir