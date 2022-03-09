Euro
16.09
1.79%
Dolar
14.64
1.33%
Altın
947.12
-0.72%
Borsa
2051
1.98%
Bitcoin
612.694
8.05%
BTXN Coin
38.35
0.55%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Çam balı nedir

    Çam balı; basura böceğinin çam ağaçlarına bıraktığı salgıları, bal arılarının kovanlara taşımasıyla oluşan bir bal çeşididir. Nadir ve özeldir. Türkiye ve Yunanistan'da bulunur.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çam balı nedir

    Vücut için oldukça faydalı olan bal nadir bulunmasının dışında, son günlerde ise pahalı bir durumda.

    Ülkemizin Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetiştirilen çam balı ise aralarında en değerli olanıdır.

    ÇAM BALI NEDİR

    Basura böceğinin çam ağaçlarına bıraktığı salgıları, bal arılarının kovanlara taşımasıyla oluşan bir bal çeşididir. Hem çam ağacının özlerini hem de basura böceğinin salgılarını bünyesinde barındırır. Rengi çiçek ballarının çoğundan daha koyudur.

    Daha az tatlıdır ve boğazda acı bir his bırakmaz. Tadı ve kokusuyla nadir yani kendisine özgüdür. Günde iki kaşık tüketilmelidir.

    Çam balı nedir #1

    FAYDALARI

    • Kalp ve damar sağlığına iyi gelir
    • Vücutta oluşan iltihapların iyileşmesini sağlar
    • Üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirir
    • Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar
    • Saçları besler ve daha parlak bir görünüm için destek verir
    • Kansızlığa bağlı yorgunluk, saç dökülmesi, halsizlik ve bitkinlik gibi şikayetlere iyi gelir

    İlginizi Çekebilir

    Sezgin Tanrıkulu: Güvenlik görevlisini ben kovdurmadım
    Gündem

    Sezgin Tanrıkulu: Güvenlik görevlisini ben kovdurmadım

    Parti binasında sekreteri taciz eden CHP'li delegenin cezası belli oldu
    3. Sayfa

    Parti binasında sekreteri taciz eden CHP'li delegenin cezası belli oldu

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    Görüş Bildir