Çarpık ayak nedir

Çarpık ayak bebeklerde sık görülen ve kolayca tespit edilen ortopedik bir sorundur.

Bebeklerde çarpık ayak tek veya çift taraflı görülebilir.

Genetik yatkınlık olması nedeniyle ailede çarpık ayak sorunu yaşayan varsa, bebeğinde görülme riski iki katına çıkar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ayağın ön tarafında içe doğru dönme, topukta yumuşama ve içe dönme, ayağın orta kısmında içe doğru sapma, ayağın boyutunun diğerine göre küçük olması ve aynı taraftaki baldırda incelik olması belirtileri arasındadır.

Kolayca tanı konulmasına rağmen tedavi edilmediği takdirde bebeklerde topallamaya yol açar. Daha ileri dönemlerde ameliyatlar zorlaşabilir. Çocuklar rahatsızlıkları sebebiyle istedikleri ayakkabıları giyemezler.

Bu da ergenlik döneminde psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Çarpık ayak tedavisinde ayaklar esnetilerek alçı takılıyor. Ortalama bir hafta kadar kalan bu alçılama ile bebeğin ayaklarında belirli bir düzelme gözle görülür şekilde gerçekleşiyor.

Devamında yine ayaklar biraz daha esnetilere, ikinci alçılamaya geçiliyor. Düzelme oranına göre bu işlem, yaklaşık 1 ay boyunda her hafta yeniden tekrarlanıyor.

Bir ay sonunda ayakların doğal pozisyona getirilmesi sağlanıyor.