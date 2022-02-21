Cilt kanseri nedir

Deriye rengini veren melanin pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretilir. Bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi cilt kanserini oluşturur.

En yaygın kanser türlerinden birisi olan cilt kanseri, bazı belirtiler ile kendisini gösteriyor.

Ayrıca geç tanısı ile ölümcül olabilen bu hastalığın, ilk evrede tedavi edilmesi oldukça önemlidir.

CİLT KANSERİ NEDİR

Deriye rengini veren melanin adlı renk pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretilir.

Ancak bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi ve çoğalması sonucunda meydana gelen cilt kanseri melanom veya melanoma olarak adlandırılır. Erken teşhisin önemli olduğu bir türdür. Dikkat edilmediği taktirde ölümcül olabilir.

BELİRTİLERİ

Vücutta iyileşmeyen yaralar ve bu yaraların sık sık tekrarlanması

Vücutta görülen benlerin sayısının artması

Vücutta görülen benlerin boyutunun değişmesi

Kahverengi veya kırmızı lekelerin görülmesi

Kabuksu, kanamalı lezyonlar

Düz, sert, kırmızı veya kahverengi ve kabuksu lezyonlar

TEDAVİ

Tedavi yönetimi kanser evresine göre belirlenir. Cerrahi müdahale ve devamında kemoterapi, immunoterapi ve radyoterapi uygulanır.