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Cilt kanseri nedir
Deriye rengini veren melanin pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretilir. Bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi cilt kanserini oluşturur.
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 12:19
En yaygın kanser türlerinden birisi olan cilt kanseri, bazı belirtiler ile kendisini gösteriyor.
Ayrıca geç tanısı ile ölümcül olabilen bu hastalığın, ilk evrede tedavi edilmesi oldukça önemlidir.
CİLT KANSERİ NEDİR
Deriye rengini veren melanin adlı renk pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretilir.
Ancak bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi ve çoğalması sonucunda meydana gelen cilt kanseri melanom veya melanoma olarak adlandırılır. Erken teşhisin önemli olduğu bir türdür. Dikkat edilmediği taktirde ölümcül olabilir.
BELİRTİLERİ
- Vücutta iyileşmeyen yaralar ve bu yaraların sık sık tekrarlanması
- Vücutta görülen benlerin sayısının artması
- Vücutta görülen benlerin boyutunun değişmesi
- Kahverengi veya kırmızı lekelerin görülmesi
- Kabuksu, kanamalı lezyonlar
- Düz, sert, kırmızı veya kahverengi ve kabuksu lezyonlar
TEDAVİ
Tedavi yönetimi kanser evresine göre belirlenir. Cerrahi müdahale ve devamında kemoterapi, immunoterapi ve radyoterapi uygulanır.